Jeep Meridian: tante novità con il MY25 per conquistare nuovi clienti

Jeep Meridian, presente sul mercato in India da circa due anni, è un SUV che offre diverse qualità, incluso il prestigioso marchio Jeep. Tuttavia, non ha riscosso il successo atteso nelle vendite, complice la concorrenza agguerrita di modelli come la Toyota Fortuner, la MG Gloster e la Skoda Kodiaq. Per migliorare la situazione, la casa automobilistica americana di Stellantis ha introdotto un aggiornamento che apporta lievi modifiche agli interni e una revisione delle varianti. Tra queste, spicca l’allestimento Longitude, disponibile a un prezzo particolarmente competitivo.

In India arriva Jeep Meridian MY25 con l’obiettivo di conquistare nuove quote di mercato

L’aggiunta dell’allestimento Longitude con il suo prezzo più basso, che è assai inferiore rispetto al Limited, che era l’allestimento base in precedenza, è forse la parte più importante dell’aggiornamento della Jeep Meridian del 2025. Ciò significa che la Meridian ora invade il territorio di alcuni altri SUV, in particolare la Mahindra XUV700, la Scorpio-N, la Thar Roxx, la Tata Safari e persino la sua sorella minore, la Jeep Compass.

La Longitude mantiene le stesse dimensioni imponenti del modello precedente, con particolari come le luci posteriori montate in alto che ne accentuano la presenza su strada. Tuttavia, va notato che la versione base è disponibile solo con cinque posti, il che si traduce in un ampio bagagliaio di 670 litri. Per il resto, l’interno è caratterizzato da un elegante abbinamento di grigio e bianco, con un display di infotainment ben posizionato.

Jeep Meridian Longitude dispone di fari a LED, 6 airbag, cerchi in lega da 18 pollici e tutto lo spazio di cui una famiglia di quattro o cinque persone può aver bisogno. E per soddisfare quei clienti che hanno bisogno della terza fila, c’è l’allestimento Longitude Plus che ha anche un tetto apribile panoramico e sedili extra.

Anche la Jeep Meridian Overland top di gamma ha ricevuto un aggiornamento. Ciò include principalmente i nuovi colori per finiture e rivestimenti, tra cui un tessuto scamosciato sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. La griglia a sette listelli è ora dotata di borchie cromate, mentre i cerchi in lega da 18 pollici sfoggiano un nuovo look e anche il paraurti inferiore riceve una guarnizione cromata.

Jeep Meridian è ora diventata l’ultima auto sul mercato indiano a disporre di una suite ADAS, tra cui quella che Jeep chiama Traffic Sign Recognition, che può leggere i limiti di velocità e rallentare l’auto da sola, se l’impostazione è attivata. Ha tutte le normali funzionalità ADAS come il mantenimento della corsia, il cruise control attivo ecc.

Il resto del pacchetto è lo stesso di prima, ovviamente, ha un cruscotto digitale, sedili ventilati, sedili regolabili elettricamente, climatizzatore multizona, tettuccio panoramico e altro ancora. Jeep ha apportato queste modifiche alla Meridian, che dovrebbero aiutarla a conquistare una quota maggiore di mercato, soprattutto ora che è disponibile sia nella versione a cinque che a sette posti.