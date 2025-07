Jeep Avenger 4xe grande protagonista ai 105 XMasters 2025

Si è chiusa domenica 21 luglio, a Senigallia, la quattordicesima edizione estiva del 105 XMasters, il più grande festival italiano dedicato agli sport outdoor, in programma dal 12 al 20 luglio. L’evento ha attirato migliaia di appassionati, offrendo anche l’occasione di scoprire da vicino la Jeep Avenger, protagonista del mercato italiano nel 2025 dopo il successo già consolidato nel 2024. Presso lo stand Jeep, i visitatori hanno potuto provare su strada due versioni della Jeep Avenger 4xe: la serie limitata The North Face Edition e la versione Upland, entrambe disponibili per test drive durante i due weekend della manifestazione.

Grande successo per Jeep avenger 4xe ai 105 XMasters 2025 che si sono conclusi domenica

Centinaia di persone si sono messe al volante, alimentando curiosità e interesse attorno al primo SUV compatto Jeep con tecnologia ibrida plug-in. Tra le novità più attese, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, nata dalla collaborazione tra due icone del mondo outdoor, rappresenta la vetta della gamma Avenger. Prodotta in 4.806 esemplari, un numero che omaggia i 4.806 metri del Monte Bianco, la serie speciale si distingue per un design ispirato ai paesaggi d’alta quota e per una cura dei dettagli che va oltre il veicolo. Ogni acquirente riceve infatti il kit esclusivo The North Face Explore Pack, che include una tenda, un borsone e una borraccia personalizzati con i loghi dei due brand. Il tutto declinato nel colore Summit Gold, storica nuance legata al marchio The North Face, pensata per rendere ancora più riconoscibile questa partnership tra avventura e mobilità sostenibile.

La Jeep Avenger 4xe Upland si distingue nel panorama dei SUV compatti grazie a un mix equilibrato di estetica robusta e tecnologia avanzata. Il look è immediatamente riconoscibile per i dettagli in verde, i cerchi in lega neri da 17 pollici, gli pneumatici Mud & Snow, i proiettori full LED e le piastre di protezione argentate che completano un design grintoso ma curato nei particolari. Le maniglie in tinta con la carrozzeria contribuiscono a un aspetto uniforme e deciso, pensato per chi cerca uno stile audace senza rinunciare all’eleganza.

Gli interni rispecchiano questa filosofia, con il rivestimento nero del cielo abitacolo e la plancia argento impreziosita dal logo 4xe, che donano un tocco sofisticato all’ambiente. Il volante in pelle sintetica, i sedili robusti e lavabili e il climatizzatore automatico completano un abitacolo progettato per garantire comfort e praticità in ogni situazione, dalle avventure off-road ai percorsi urbani.

Sul fronte tecnologico, la Jeep Avenger 4xe Upland offre una dotazione completa: un display touch da 10,25 pollici per il sistema infotainment e un quadro strumenti digitale della stessa misura permettono al conducente di accedere a tutte le informazioni in modo chiaro e intuitivo. Il Cruise Control adattivo semplifica i viaggi in autostrada mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, mentre l’Hill Descent Control assicura la massima stabilità nelle discese ripide.

La dotazione di Jeep Avenger 4xe comprende anche una telecamera posteriore a 180° con visuale “drone view”, ideale per le manovre più delicate, soprattutto in città. La connettività è garantita dalla Telematic Box e dai Connected Services, che permettono di controllare numerose funzioni del veicolo direttamente dallo smartphone.

Tra le soluzioni dedicate al comfort e alla sicurezza figurano lo specchietto retrovisore auto-oscurante, gli abbaglianti automatici e il pratico sistema di avviamento keyless, pensato per chi è sempre in movimento. Il risultato è un SUV compatto dall’anima avventurosa ma pensato per la vita quotidiana, capace di affrontare ogni percorso con disinvoltura e stile.