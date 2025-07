Citroën continua ad accendere l’estate italiana con il Summerland Tour

Citroën prosegue il suo Summerland Tour 2025, realizzato insieme a Radio Italia, che dopo le tappe di Amantea, San Cataldo e Termoli, si prepara a fare tappa a Barletta, segnando il punto centrale dell’iniziativa di successo. L’entusiasmo cresce ad ogni appuntamento: finora sono stati raccolti oltre 800 contatti e svolti più di 300 test drive, dimostrando l’interesse del pubblico verso un’esperienza di mobilità che combina comfort, accessibilità e divertimento, trasformando così l’estate italiana in un’occasione per scoprire nuove modalità di guida.

Le protagoniste indiscusse del tour sono il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross e la nuova AMI

Le protagoniste indiscusse del tour sono il Nuovo SUV C3 Aircross, compatto ma capace di ospitare fino a 7 passeggeri in soli 4,39 metri, e la nuova AMI, il quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la mobilità urbana. Il SUV C3 Aircross è presente in ogni tappa con un’esposizione dedicata e test drive al tramonto, per far vivere l’esperienza di guida nel contesto quotidiano. Inoltre, è al centro di un’iniziativa sul lungomare con partite di basket inclusivo 7 contro 7, simbolo della sua capacità di accogliere tutti senza esclusioni.

A rendere ancora più unica questa fase centrale del Summerland Tour, arriva la nuova Maison Citroën a Milano, il primo flagship store urbano del brand in Italia, situato dentro Coin Cinque Giornate. Per l’occasione, lo store si trasforma con un allestimento estivo che ricrea una vera postazione da spiaggia, completa di ombrellone e sdraio, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e rilassata, in sintonia con lo spirito vacanziero del tour. Maison Citroën funge anche da punto di riferimento per seguire il Summerland Tour, sia dal vivo sia attraverso la collaborazione con Radio Italia.

L’estate Citroën continua il suo viaggio fatto di emozioni, test drive e momenti di condivisione all’insegna del comfort. Le prossime tappe saranno Eboli (SA) dall’1 al 3 agosto, Scanzano Jonico (MT) dall’8 al 10 agosto, Cervia (RA) dal 22 al 24 agosto e Viareggio (LU) dal 29 al 31 agosto. Non perdere l’occasione di vivere da vicino l’esperienza Citroën e scoprire tutte le novità del Summerland Tour 2025.