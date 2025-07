Da Citroen a Ferrari, questa Ami è diventata (non proprio) una supercar urbana

La Citroen Ami, il quadriciclo urbano a zero emissioni, è già di per sé un piccolo fenomeno: essenziale, compatto, pensato per gli spostamenti brevi e accessibile anche ai giovanissimi. Grazie a queste caratteristiche sta avendo già da tempo un considerevole successo di vendite in tutto il Vecchio Continente.

Eppure, a quanto pare, qualcuno ha deciso che il suo look minimal non fosse abbastanza audace. Così, dalle mani di Gianluca Senna, è nata una reinterpretazione a dir poco sorprendente. Stiamo parlando di qualcosa che nessuno avrebbe immaginato (e forse voluto immaginare). Ecco quindi una Citroen Ami in versione Ferrari, che sta facendo il giro dei social grazie alle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram.

Una microcar rossa fiammante, verniciata nel classico Rosso Corsa, impreziosita da loghi Ferrari applicati là dove un tempo campeggiavano i badge Citroen. Ovviamente non c’è altro del Cavallino Rampante. E per fortuna, se non si vuole mettere insieme un’autentica “bara a quattro ruote”. Il pacchetto di questa Ami è anche condito da cerchi neri lucidi e pinze freno ridipinte in perfetto stile Maranello. L’intervento, quasi il tributo, non si è fermato all’estetica esterna.

Gli interni sono stati completamente rivisitati, con l’aggiunta di sedili in pelle trapuntata marrone, volante in Alcantara con cuciture rosse a contrasto e inserti personalizzati che rendono l’abitacolo tanto sportivo quanto scenografico. Un lavoro curato nei minimi dettagli, che trasforma un mezzo pensato per studenti e pendolari urbani in una parodia di lusso.

Il marchio di Maranello è da sempre molto attento a proteggere la propria immagine e potrebbe non gradire l’uso non autorizzato dei suoi loghi. Tuttavia, è difficile vedere in questa trasformazione della piccola Ami un vero tentativo di contraffazione. Possiamo solo pensare che si tratti di un omaggio spensierato, capace di strappare un sorriso anche ai puristi. In fondo, questa Ferrari Ami non vuole ingannare nessuno. È un’idea giocosa.