Stellantis: a luglio campagna di manutenzione gratuita in Brasile

Stellantis lancia una serie di iniziative per le festività natalizie di luglio, rafforzando il suo impegno per la sicurezza, la mobilità e l’assistenza clienti in Brasile. La campagna offre check-up gratuiti, cambi d’olio esclusivi e servizi di allineamento/equilibratura a prezzo fisso per alcuni dei marchi dell’azienda, oltre a una linea completa di accessori Mopar, per garantire viaggi più fluidi, sicuri e confortevoli.

La campagna comprende cambi d’olio e allineamento/bilanciamento con un prezzo nazionale fisso per alcuni marchi Stellantis

“Vogliamo offrire ai nostri clienti tutte le infrastrutture e le comodità necessarie per godersi le vacanze in tutta sicurezza e comfort. Ogni accessorio Mopar, ad esempio, è stato sviluppato secondo i più elevati standard qualitativi per offrire maggiore comfort, stile e tranquillità durante il viaggio. Le iniziative post-vendita e i servizi esclusivi rafforzano l’impegno di Stellantis nell’offrire ai consumatori un’esperienza completa con la massima qualità, efficienza e credibilità”, afferma Paulo Solti, Vicepresidente Ricambi e Servizi di Stellantis Sud America.

Fino alla fine di luglio, tutte le concessionarie Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Abarth aderiscono alla campagna “Check-up Vacanze Gratuito”, che include controlli preventivi sui principali sistemi del veicolo, come freni, pneumatici, batteria, illuminazione e aria condizionata. L’iniziativa offre anche servizi di cambio olio e convergenza/equilibratura a condizioni speciali e prezzi fissi su tutto il territorio nazionale, garantendo ancora maggiore comodità ai clienti.

I punti di assistenza sono esclusivi per ogni marchio e contano più di 1.100 unità in tutto il Brasile, offrendo comodità e tranquillità ai clienti durante il periodo delle festività.

Mopar, il marchio di ricambi e accessori originali di Stellantis che costituisce la struttura di ricambi e assistenza in Sud America, integra l’iniziativa con offerte di manutenzione e ispezione programmate, garantendo che i veicoli siano pronti per viaggi brevi o lunghi.

Stellantis mette in risalto una gamma completa di accessori progettati per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni marchio del gruppo.

Per Fiat, la proposta comprende barre trasversali, portapacchi e prolunghe per il cassone dei pick-up, ideali per aumentare la capacità di carico. Non mancano accessori dedicati al comfort, come i caricabatterie wireless e i vani portaoggetti aggiuntivi.

Jeep punta sull’avventura, con una linea di accessori firmati Jeep Authentic Accessories, sinonimo di qualità e resistenza. Tra questi troviamo ganci traino, portabici e robuste barre portatutto, perfetti per affrontare in sicurezza qualsiasi percorso fuoristrada.

Anche Citroën offre soluzioni versatili per chi viaggia con molti bagagli o in compagnia. Barre portatutto e portapacchi consentono di trasportare facilmente oggetti ingombranti o biciclette, mentre le borse portaoggetti ottimizzano lo spazio interno. A completare l’offerta ci sono caricabatterie a induzione, telecamere DVR e sensori di parcheggio per un’esperienza di guida più comoda e sicura.

Per Peugeot, l’attenzione si concentra sulla praticità e la connettività: ganci traino, portabici e tappetini in gomma su misura proteggono l’auto in ogni situazione, mentre i caricabatterie a induzione assicurano una ricarica rapida e senza fili per i dispositivi mobili.

Infine, Ram propone accessori pensati per sfruttare al meglio le potenzialità dei suoi pick-up: dal versatile Ram Cargo Box, alle coperture per portabici e ai divisori per il cassone, tutto è studiato per garantire ordine, spazio e funzionalità anche nelle situazioni più impegnative. I clienti Stellantis beneficiano di un’assistenza esclusiva 24 ore su 24 per i veicoli in garanzia, con copertura nazionale per traino, veicoli di riserva e assistenza meccanica di emergenza. L’assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite i call center di ciascun marchio e l’account WhatsApp ufficiale.

