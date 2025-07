Gilles Vidal è il nuovo responsabile del design per i marchi europei di Stellantis

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Gilles Vidal a nuovo Responsabile del Design per i suoi marchi europei, a partire dal primo ottobre, in sostituzione di Jean-Pierre Ploué, che lascerà l’azienda. Nel suo nuovo ruolo, Vidal supervisionerà la direzione creativa e la strategia di design degli iconici marchi europei di Stellantis, che spaziano dalle city car ai veicoli commerciali leggeri.

Con una straordinaria carriera di oltre trent’anni nel design automobilistico, venticinque dei quali trascorsi presso Citroën e Peugeot, Gilles Vidal è ampiamente riconosciuto per il suo talento e la sua capacità di unire innovazione e tradizione del marchio.

Dopo aver iniziato a lavorare in Citroën nel 1996, Vidal ha avuto un ruolo determinante nel dare forma ad alcuni dei design di veicoli più acclamati dell’ultimo decennio. Ha guidato i progetti di veicoli come la Peugeot 308, la 3008 e la 208, tutte premiate come Auto Europea dell’Anno tra il 2015 e il 2019. Finora, nella sua carriera, Vidal ha vinto dieci premi, metà dei quali Auto Europea dell’Anno. Ritorna dopo cinque anni nel Gruppo Renault.

“Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Gilles in questo ruolo chiave. La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua filosofia di design lungimirante saranno essenziali per continuare a ridefinire la mobilità e rafforzare l’identità dei nostri marchi europei”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata. “Colgo l’occasione per ringraziare Jean-Pierre Ploué per il suo spirito di squadra e il suo inestimabile contributo a Stellantis.”

“L’esperienza di Gilles sarà fondamentale per Stellantis. È un esperto di design di prim’ordine, i cui veicoli hanno ricevuto il premio Auto Europea dell’Anno cinque volte nell’ultimo decennio”, ha aggiunto Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis. “Gilles si baserà sull’eccellente lavoro svolto da Jean-Pierre Ploué, che elogio per aver contribuito al rilancio e allo sviluppo di molti dei nostri marchi e prodotti”.

Infine, Gilles Vidal ha dichiarato: “Tornando a Stellantis, sono entusiasta di tornare alle mie radici. In un mondo in cui tecnologia e design dovrebbero procedere di pari passo per trasformare l’esperienza del cliente, sono entusiasta delle sfide e delle opportunità che mi attendono. Non vedo l’ora di affrontarle lavorando a stretto contatto con Jean-Philippe, Ralph e i loro team”.