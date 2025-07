Fiat Topolino: si valuta il suo debutto negli Stati Uniti

Dal 2021, Stellantis ha introdotto una nuova visione di mobilità urbana con tre quadricicli elettrici compatti: Citroën Ami, Opel Rocks-e e Fiat Topolino. Nati per muoversi agilmente nei centri urbani europei e nelle zone a basse emissioni (ULEZ), questi veicoli stanno ora suscitando interesse anche oltreoceano. In modo discreto, Stellantis ha inviato 20 esemplari di Fiat Topolino a concessionari selezionati negli Stati Uniti, tra cui la Golling Alfa Romeo Fiat di Birmingham, in Michigan, per valutare la reazione del mercato americano.

Stellantis testa il gradimento per gli americani per Fiat Topolino con alcune unità inviate ai concessionari americani

Così come riporta il sito Moparinsiders, Stellantis sta testando il gradimento del pubblico per questa piccola elettrica. Il sito riporta le dichiarazioni del direttore della concessionaria il quale avrebbe spiegato che l’iniziativa mira a raccogliere opinioni dirette dai consumatori. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di circa 70 km, la Fiat Topolino non punta a competere con le auto elettriche tradizionali, ma rappresenta una soluzione originale e urbana alla mobilità sostenibile.

Nonostante le loro differenze, tutti e tre i quadricicli sono costruiti su un’ingegnosa struttura simmetrica che mantiene bassi i costi: i pannelli anteriore e posteriore sono intercambiabili, così come i pannelli della carrozzeria sinistra e destra. Tutte le versioni sono prodotte nello stabilimento di assemblaggio Stellantis di Kenitra in Marocco, dove la produzione è aumentata da 20.000 unità all’anno a oltre 70.000 dall’inizio del 2025. Città come Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles hanno già registrato significative riduzioni dell’inquinamento grazie alle iniziative ULEZ. Stellantis vede chiaramente un futuro in questo settore, e il presidente John Elkann ha persino proposto una versione europea della categoria giapponese delle kei car, denominata “e-car” , per supportare veicoli piccoli ed efficienti nelle aree urbane.

Con dimensioni estremamente compatte — 2,41 metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e un peso di soli 485 kg — la Fiat Topolino rientra nella categoria dei “quadricicli leggeri” secondo la normativa europea. Questa classificazione le consente di essere guidata, in molti Paesi, anche senza patente tradizionale e spesso da ragazzi a partire dai 14 anni. Il veicolo è spinto da un motore elettrico da 6 kW, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh posizionata sotto il pianale per ottimizzare lo spazio e la stabilità. La ricarica completa avviene in circa tre ore tramite una comune presa domestica da 220 volt. L’autonomia dichiarata si aggira attorno ai 70 km, più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano. Grazie alla sua semplicità, praticità e accessibilità, la Topolino rappresenta una soluzione originale e sostenibile per la mobilità nelle città moderne.

Fiat Topolino potrebbe essere perfetta come veicolo per gli spostamenti nelle comunità di pensionati della Florida, nelle città costiere della California o nelle zone turistiche del Michigan settentrionale. Sono luoghi già pieni di golf cart e veicoli elettrici GEM , dove prosperano i veicoli a bassa velocità e a corto raggio. Vedremo quali saranno in proposito le decisioni che saranno prese da Stellantis.