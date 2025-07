Alfa Romeo aggiunge il nuovo allestimento Sprint alla Giulia in Giappone

Stellantis Japan aggiungerà un nuovo allestimento, Sprint, alla berlina sportiva Alfa Romeo Giulia e la distribuirà presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il Paese a partire da giovedì 24 luglio. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 6.650.000 yen (tasse incluse). La Giulia è un modello che incarna l’essenza della berlina sportiva italiana, combinando l’iconica griglia trilobata del marchio, linee eleganti della carrozzeria e prestazioni di guida eccellenti.

La nuova berlina sportiva Giulia Sprint di Alfa Romeo è ora disponibile in Giappone

Fin dal suo debutto nel 2017, la berlina sportiva Giulia è stata ampiamente elogiata per le sue eccezionali prestazioni sportive e il design italiano all’avanguardia, e ora è stato aggiunto il nuovo allestimento Sprint. Pur mantenendo lo stile di guida sportivo tradizionale di Alfa Romeo, le specifiche standard sono state aggiunte per ottenere un prezzo con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

L’allestimento Sprint di Alfa Romeo Giulia è dotato di cerchi in lega da 18 pollici con design a turbina scuro, e gli interni presentano sedili in pelle naturale e un impianto audio di alta qualità (8 altoparlanti). Il gruppo propulsore è lo stesso dell’allestimento superiore Veloce, dotato di un motore turbo twin-scroll interamente in alluminio con una potenza massima di 280 CV e una coppia massima di 400 Nm. Dotata del sistema di sospensioni Alfa Link e dell’albero di trasmissione in carbonio progettato esclusivamente per

Alfa Romeo, offre prestazioni di guida sportive e un comfort di guida ottimale. L’aggiunta del nuovo allestimento SPRINT alla Giulia offre una gamma più ampia di opzioni per i conducenti che desiderano le prestazioni sportive tipiche di Alfa Romeo. I colori della carrozzeria sono “Rosso Alfa”, “Bianco Alfa”, “Grigio Vesuvio” e “Nero Vulcano”.

Inoltre, per celebrare il lancio della nuova versione, si terrà una fiera di debutto sabato 2 e domenica 3 agosto 2025. Chiunque visiti e contratta durante il periodo, riceverà in estrazione una “bottiglia originale Alfa Romeo in acciaio inox”.