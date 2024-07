Stellantis UK: cambiamenti al suo team leadership

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha annunciato cambiamenti importanti nella sua struttura di leadership per quanto riguarda la sua divisione presente nel Regno Unito. I dipartimenti di Customer Experience e Network Development sono stati fusi, con Stephanie Howsonche che è stata nominata come nuovo direttore. Il cambiamento pone la customer experience al centro della strategia di sviluppo della rete dell’azienda nel Regno Unito e garantisce un approccio coerente ai partner nella rete di vendita al dettaglio.

I dipartimenti di Customer Experience e Network Development di Stellantis UK sono stati fusi

Natalie Kennett è stata invece nominata Sales & Operations Director per Vauxhall, e risponderà al Managing Director del marchio, James Taylor. In precedenza, Natalie Kennett aveva ricoperto la carica di Head of Commercial Programmes per Vauxhall. Maria Grazia Davino, amministratore delegato del gruppo Stellantis UK, ha affermato: “I cambiamenti avvenuti in queste ultime ore nella nostra struttura di leadership nel Regno Unito sono progettati per supportare ulteriormente i nostri partner della rete di vendita al dettaglio e auguro a Stephanie e Natalie ogni successo nei loro nuovi ruoli” ha detto il numero uno dell’azienda in Inghilterra.

Dunque per il gruppo Stellantis novità importanti in UK che si conferma un mercato molto importante per il futuro del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel mese di gennaio del 2021 e guidato a livello globale dal numero uno il CEO Carlos Tavares. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della società che, come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, ha vissuto una prima metà di 2024 non particolarmente brillante con un forte calo degli utili e anche dei ricavi ma che spera di rifarsi con gli interessi nel corso del secondo semestre del 2024.