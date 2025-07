Stellantis: NextStar Energy ratifica il primo contratto collettivo con Unifor

I dipendenti di NextStar Energy hanno ratificato l’accordo provvisorio raggiunto tra l’azienda e Unifor Local 444. Questo segna l’istituzione del primo contratto collettivo di lavoro presso NextStar.

La ratifica segna il primo accordo di contrattazione collettiva presso NextStar

“Siamo orgogliosi del nostro ruolo di leadership in NextStar Energy, collaborando proattivamente con Unifor per creare un contratto collettivo che rifletta il nostro impegno costante nei confronti dei dipendenti e la nostra convinzione nel potere della collaborazione”, ha dichiarato Danies Lee, CEO di NextStar Energy. “Questo accordo riflette il nostro impegno condiviso per la stabilità lavorativa e la flessibilità operativa e continuerà a offrire condizioni eque e competitive per i dipendenti. Questo segna un nuovo capitolo per la joint Venture di Stellantis e continuiamo a impegnarci a supportare e potenziare la nostra forza lavoro in crescita”.

A partire da lunedì, il personale orario di NextStar sarà ufficialmente rappresentato dal sindacato Unifor, segnando un importante passo avanti per i diritti e la tutela dei lavoratori impiegati nell’impianto. L’accordo sindacale, della durata iniziale di un anno, riguarda attualmente circa 450 lavoratori, suddivisi tra le attività di produzione e quelle di manutenzione, ma è previsto un significativo incremento: entro la fine dell’anno, infatti, il numero di dipendenti coperti dall’accordo dovrebbe salire fino a circa 750 unità.

NextStar Energy ha avviato la produzione di moduli per batterie nell’autunno del 2024 e ha pianificato l’inizio della produzione di celle entro la fine dello stesso anno, consolidando così il suo ruolo chiave nel settore dell’elettrificazione. Una volta ultimato e pienamente operativo, lo stabilimento diventerà il primo impianto di produzione di batterie su larga scala interamente situato in territorio canadese, rappresentando una pietra miliare per l’industria nazionale.

Fino ad oggi, l’azienda ha già assunto circa 900 dipendenti, a testimonianza della rapida espansione e dell’impatto occupazionale generato dal progetto. Con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità produttiva e consolidare la leadership nel mercato nordamericano, NextStar continua a investire in tecnologie all’avanguardia e nello sviluppo del capitale umano.