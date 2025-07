Nuova Jeep Renegade: anche negli USA fanno le loro ipotesi

Negli ultimi mesi le ipotesi a proposito di come sarà la nuova Jeep Renegade si stanno moltiplicando. Vi abbiamo infatti mostrato numerosi render di designer indipendenti e siti vari che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile della futura generazione del celebre SUV della casa automobilistica americana. Anche negli Stati Uniti si fanno le prime ipotesi in proposito nonostante il modello in quel paese non sia mai stato particolarmente popolare a causa delle sue dimensioni considerate come troppo ridotte per gli standard locali.

Nuove ipotesi questa volta direttamente dagli USA a proposito di come sarà la nuova Jeep Renegade

Ci riferiamo all’articolo uscito su Moparinsiders che ha fornito la propria personale interpretazione di come potrebbe essere la nuova Jeep Renegade come si evince dalle immagini che abbiamo pubblicato in questo nostro articolo. Anche loro ipotizzano un debutto nel corso del 2027 come vi avevamo scritto anche noi e pensano che la piattaforma scelta per la futura generazione del modello sarà la STLA Small, cosa molto probabile del resto. Il render pubblicato è uno di quelli in cui la somiglianza con il modello attuale è più marcata. A nostro avviso il modello potrebbe subire anche un cambiamento più profondo rispetto a quello mostrato in queste immagini. Probabilmente la somiglianza con la Jeep Avenger, la nuova Jeep Compass e le altre novità della casa americana sarà più forte.

La nuova Jeep Renegade si prepara a debuttare con una gamma di motorizzazioni pensata per soddisfare un pubblico globale. Jeep ha già confermato una versione completamente elettrica, ma è probabile che accanto a questa arrivino anche un modello ibrido e una variante con piccolo motore turbo a benzina, pensata per quei mercati dove le infrastrutture per l’elettrico sono ancora in via di sviluppo. Negli Stati Uniti, inizialmente si era parlato di un prezzo di partenza di circa 25.000 dollari per la versione elettrica: una cifra molto aggressiva, soprattutto considerando gli aumenti dei costi e le difficoltà legate all’inflazione. Riuscirci non sarà semplice, ma se Jeep dovesse riuscire a mantenere quella soglia, la Renegade diventerebbe una delle EV più accessibili sul mercato.

L’estetica della nuova Jeep Renegade sarà più squadrata e muscolosa, ispirata a modelli come Wrangler e Wagoneer, mentre l’abitacolo offrirà spazio per cinque persone in America e, forse, una versione a sette posti in Europa. La produzione, invece, non sarà più in Italia: verrà probabilmente spostata in Sud America o in altri stabilimenti europei, per garantire la massima flessibilità tra elettrico, ibrido e benzina.