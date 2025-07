Maserati domina la Misano GT2 European Series

Sulla pista di casa del Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel 4° round del GT2 European Series powered by Pirelli, Maserati ha conquistato due secondi posti assoluti e una pole, due vittorie nella Am Cup e il secondo posto nella Pro-Am Cup . La doppietta è stata completata sulla Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing da Philippe Prette, che si è classificato anche secondo e ha conquistato la pole position assoluta in Gara 1. La Maserati GT2 numero 7 del team Dinamic Motorsport con Mauro Calamia e Roberto Pampanini ha conquistato il secondo posto assoluto in rimonta nella gara di domenica, equivalente anche al secondo posto nella Pro-Am Cup.

In Gara 1 del sabato, scattato dalla pole position, Prette è riuscito a difendersi e a mantenere la testa della corsa fino al pit stop obbligatorio. Rientrato in pista, il francese con licenza italiana ha resistito agli attacchi degli avversari, cedendo la leadership a soli cinque minuti dalla bandiera a scacchi e cedendo la leadership a un pilota Pro. Prette ha comunque tagliato il traguardo in seconda posizione assoluta, con la vittoria nella classe Am Cup. L’altra Maserati GT2, la numero 7, ha impegnato Pampanini nel primo stint, prima che questi risalisse fino alla terza posizione dopo essere partito settimo. Prima di rientrare ai box, nel tentativo di difendersi, Pampanini ha perso aderenza ed è uscito di pista. Rientrato in pista, si è ritrovato decimo. Al volante, Mauro Calamia ha tentato un recupero, riuscendo a tagliare il traguardo in ultima posizione durante la settimana.

Il secondo appuntamento sulla pista romagnola, domenica mattina, ha visto le due Maserati GT2 partire dalla quinta e sesta posizione, rispettivamente con i numeri 7 e 1, con quest’ultima in pole position nella classe Am. Con la Calamia al volante, la vettura del team Dinamic Motorsport è stata la prima a risalire fino alla quarta posizione, rispondendo prontamente agli attacchi della numero 115. A quindici minuti dal via, Calamia ha conquistato la terza posizione virtuale. Dopo il cambio pilota, Pampanini si è ritrovato secondo, avendo approfittato di un inconveniente ai box, per poi mantenere la posizione fino alla bandiera a scacchi e festeggiare con un podio sulla pista di casa. Nella Am Cup, Prette ha ottenuto la sua seconda vittoria sul circuito di Misano dopo quella di sabato, scattando dalla pole e mantenendo la testa della gara per tutta l’ora di gara. È risalito anche al quarto posto assoluto, consolidando la sua leadership nella classifica di classe.

Durante le sessioni di test di giovedì, anche Niccolò Pirri, figlio di Luca Pirri – il pilota che nel 2024 portò al debutto la Maserati GT2 conquistando il podio al Paul Ricard – ha avuto l’opportunità di familiarizzare con la vettura. A soli 16 anni, Niccolò è diventato il più giovane pilota ad aver mai guidato in pista una Maserati, segnando un momento simbolico per il ritorno della casa modenese alle competizioni a ruote coperte dopo una lunga assenza.

L’impegno della Casa del Tridente nei confronti dei giovani talenti si rafforza ulteriormente grazie al coinvolgimento nel progetto SRO GT Academy, presentato ufficialmente lo scorso giugno a Spa-Francorchamps. Il programma prevede che il miglior pilota under 30 al termine della stagione 2026 – sia alla guida di una Maserati che di un’auto di un altro marchio – potrà disputare gratuitamente il GT World Challenge Europe nel 2027, all’interno di un team creato appositamente per l’iniziativa.

Nel weekend di Misano, durante le gare della GT2 European Series e della GT World Challenge Europe Sprint Cup, la Leading Car è stata una Maserati MCXtrema con una livrea celebrativa, realizzata per commemorare il 20° anniversario della storica vittoria della Maserati MC12 alla 24 Ore di Spa. Questa configurazione era già apparsa in occasione dei test di Spa.

Dopo la pausa estiva, il campionato GT2 European Series powered by Pirelli riprenderà dal 19 al 21 settembre per il penultimo appuntamento stagionale, in programma sul circuito di Valencia, in Spagna.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, ha dichiarato: “Vincere questo fine settimana a Misano è ancora più importante per noi. Vogliamo dedicare il nostro orgoglio a Claudio Bortoletto, membro fondamentale del nostro team e figura storica del motorsport italiano, recentemente scomparso. Gli

dedichiamo un fine settimana di grandi emozioni e un bottino straordinario: la doppia vittoria di Philippe Prette nella classe Am sia in Gara 1 – partito dalla pole – che in Gara 2, oltre al secondo posto in classe Pro-Am della coppia Calamia/Pampanini domenica. Nella nostra “gara di casa”, a Misano, abbiamo aggiunto un altro capitolo alla gloriosa storia del Tridente nel motorsport, fatta di vetture straordinarie ma soprattutto di persone inestimabili. Non vediamo l’ora di celebrare altre vittorie in vista del grande anniversario del prossimo anno: il secolo di Maserati nelle corse”.