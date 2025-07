Maserati lascia il segno al Goodwood Festival of Speed 2025

Maserati si è ritagliata un ruolo di primo piano al Goodwood Festival of Speed 2025, andato in scena da giovedì 10 fino alla giornata di ieri. La casa automobilistica modenese ha regalato quattro giorni di eccellenza italiana al pubblico dell’evento inglese, su cui è appena calato il sipario. In attesa della prossima edizione, possiamo riviverne la magia, dalla prospettiva del “tridente”. Il tutto nell’anno del secolo di vita del prezioso logo aziendale.

Nella tenuta del West Sussex, dove si è svolta la mitica festa motoristica, Maserati ha saputo sfruttare al meglio il palcoscenico, sia nella dimensione statica che in quella dinamica. Grande la forza di richiamo per la prima apparizione della MCPURA, al suo debutto ufficiale in società. La nuova auto sportiva del marchio, espressione genuina della sua essenza energetica, ha suscitato molto interesse.

Evoluzione della MC20, ne amplifica lo spirito, portandolo alla sua forma più intensa e raffinata. Il look è stato affinato, guadagnando un’impronta più decisa, specie nel frontale, che aggredisce meglio l’asfalto, sul piano visivo. La scheda tecnica continua a ruotare su tre contenuti distintivi. Sono: la scocca in fibra di carbonio, il motore V6 Nettuno con tecnologia di combustione a precamera brevettata, le portiere “Butterfly”. A questi elementi, nella versione scoperta MCPURA Cielo, presentata insieme alla coupé, si aggiunge il vetro elettrocromico retrattile.

Emozioni Maserati a 360 gradi

Foto Maserati

Al Goodwood Festival of Speed 2025, la presenza Maserati si è spinta oltre la première mondiale del nuovo modello, per rapire ancora di più il cuore del pubblico, con note di carisma e di adrenalina. L’apice emotivo è stato toccato durante le esibizioni in pista.

Dal paddock, che ha raccontato il meglio del lusso e della performance del “tridente”, si è lanciata sul nastro d’asfalto della leggendaria Hilliclimb anche la Maserati GT2 Stradale. Lei ha dominato la scena dinamica del marchio, con le sue forme avvenenti e con il suo sound profondo e magnetico. Questo è stato esaltato per l’occasione dal nuovo impianto di scarico racing in titanio di altissima qualità sviluppato dal reparto corse insieme a TubiStyle.

Destinato esclusivamente all’uso in pista, l’orchestrale “strumento” ha inebriato i presenti, con note sonore di grande splendore. Una “sinfonia meccanica” davvero molto gradita dagli spettatori. Ogni passaggio si è trasformato in un’esperienza viscerale, con un sound diretto e autentico, in linea con il carattere sportivo della vettura e con la tradizione agonistica del “tridente”.

Sulle stesso tracciato del Goodwood Festival of Speed 2025 sono entrate in azione anche la Maserati GranCabrio da 490 cavalli, miscela perfetta tra raffinatezza e potenza, e l’esclusiva MCXtrema, in una spettacolare livrea Blue Xtrema. La “belva” a 2 posti ha divorato l’asfalto con la forza dei suoi 740 cavalli di potenza massima. Un bel modo per sigillare al meglio la presenza del “tridente” all’evento inglese.