Quando una Golf umiliò la Ferrari 348: l’aneddoto shock di Montezemolo

Chi si è appassionato davvero alla storia della Ferrari, sa che la 348 non fu esattamente il modello più amato dai puristi. Ma ciò che molti non sanno è che a questa supercar è legato un episodio tanto imbarazzante quanto rivelatore, raccontato dallo stesso Luca Cordero di Montezemolo, storico presidente della Casa di Maranello.

L’aneddoto risale al 1991, poco dopo la fine dei Mondiali di calcio in Italia. Montezemolo, entusiasta per l’ottima riuscita dell’evento, decise di premiarsi acquistando una Ferrari 348 nuova fiammante, in un brillante giallo. Ma l’entusiasmo durò poco. Un giorno, fermo a un semaforo di Roma, rimase indietro nei primi metri da una Volkswagen Golf GTi nera. Il conducente, beffardo, si affacciò dal finestrino e gli lanciò una stoccata: “Montezemolo, questa va meglio della tua!”.

Anni dopo, solo nel 2009, durante il debutto della Ferrari 458 Italia, Montezemolo tornò su quell’episodio, divertito ma anche critico: “Mi rimase impresso. Convocai una riunione interna senza dire nulla e quando mi mostrarono con orgoglio che la 348 era la più veloce della sua categoria in accelerazione, li fermai: ‘Peccato, io sono un cliente di questa macchina orrenda. Fa un tanto rumore, ma non si muove!’”. Per infierire ulteriormente, fece provare la 348 a Niki Lauda, leggenda della Formula 1. Anche lui, senza mezzi termini, la definì elegante ma sotto le aspettative per una Ferrari.

Certo, i numeri raccontano un’altra storia, infatti, la 348 scattava da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, contro gli 8,3 secondi della Golf GTi standard. Ma l’episodio, forse esagerato, chi lo sa, divenne un cult nel mondo Ferrari, simbolo della determinazione con cui Montezemolo volle risollevare il brand negli anni successivi.

La 348 conserva un posto importante nella storia. Questa però sarà l’ultima Ferrari progettata sotto la supervisione di Enzo Ferrari, prodotta in quasi 9.000 esemplari tra il 1989 e il 1994, fino all’arrivo della Ferrari 355, comunque più brillante in tutto.