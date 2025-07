Dieselgate: la Francia chiede il processo anche per Fiat

Il 30 giugno la procura di Parigi ha chiesto un quarto processo per frode aggravata nello scandalo Dieselgate, ai danni della casa automobilistica Fiat, dopo quelli già richiesti contro Volkswagen, Peugeot, Citroën e Renault, come abbiamo appreso mercoledì 16 luglio da una fonte vicina al caso.

La procura di Parigi chiama a processo anche Fiat: sospetti su Multijet II commercializzato tra il 2014 e il 2017

Secondo quanto riportato da questa fonte, la casa automobilistica italo-americana è al centro di un’indagine con l’accusa di aver immesso sul mercato, tra il 2014 e il 2017, numerosi veicoli a marchio Fiat, Alfa Romeo e Jeep equipaggiati con motori diesel della famiglia Multijet II. Questi propulsori, stando ai sospetti degli inquirenti, avrebbero più volte superato i limiti previsti dalla normativa vigente per le emissioni di ossidi di azoto (NOx), gas particolarmente dannosi per l’ambiente e per la salute pubblica, poiché contribuiscono all’inquinamento atmosferico e possono causare gravi patologie respiratorie nella popolazione esposta. Tra le auto coinvolte ci sarebbe anche Fiat 500X.

Secondo le richieste notificate alle parti mercoledì 16 luglio e di cui l’AFP è venuta a conoscenza, questi veicoli sono stati “calibrati appositamente in base a parametri tecnici (temperatura, velocità, rapporti del cambio, ecc.) per garantire che i veicoli rispettassero la norma regolamentare relativa alle emissioni di ossido di azoto solo nelle condizioni di circolazione della prova di omologazione” . “In condizioni di circolazione normali, non corrispondenti alle condizioni di detta prova “, il pubblico ministero ritiene tuttavia che “la calibrazione effettuata” da questi costruttori “ha comportato un funzionamento significativamente degradato dei componenti antinquinamento ” .