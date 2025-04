Fiat Grande Panda elettrica: in Francia costa pochissimo grazie ad una promozione

Fiat Grande Panda è l’ultima novità introdotta nella gamma di Fiat. Presentata lo scorso 11 luglio gli ordini in Europa si sono aperti lo scorso 28 gennaio sia per la versione elettrica che per quella ibrida. Il debutto di questa auto sul mercato è stato sicuramente molto positivo con gli ordini che vanno a gonfie vele un po’ dappertutto. Non a caso, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi a Kragujevac in Serbia dove la vettura viene prodotta c’è la necessità di aumentare la produzione con l’obiettivo di arrivare a 500 unità al giorno e dunque Stellantis sta cercando di aumentare il numero di dipendenti prendendoli in prestito da altri suoi impianti come lo stabilimento Maserati di Modena e lo Stellantis di Melfi.

Prezzi da 18.900 euro in Francia per la versione elettrica di Fiat Grande Panda

Nel frattempo dalla Francia arriva la notizia che la versione completamente elettrica di Fiat Grande Panda viene proposta ad un prezzo davvero basso grazie ad una promozione valida per tutto il mese di aprile. Per tutto il mese aprile infatti grazie ad una promozione prevista da Fiat oltre ai generosi incentivi per l’acquisto di auto elettriche previsti dal governo francese è possibile acquistare la vettura con motore elettrico e autonomia di 320 km ad un prezzo di 18.900 euro. Si tratta dunque di un’opportunità molto interessante per tutti coloro che intendono acquistare questo modello e siamo sicuri che questa promozione contribuirà a far aumentare ulteriormente il numero di ordini per questa vettura che come detto poc’anzi è già piuttosto elevato.

Ricordiamo che la versione Red della nuova Fiat Grande Panda elettrica offre tutto ciò che serve per affrontare la quotidianità con praticità e comfort. Tra le dotazioni di serie spiccano il touchscreen da 10 pollici, la strumentazione completamente digitale, l’aria condizionata e i sensori di parcheggio posteriori. Dal punto di vista tecnico, la vettura si distingue per la ricarica rapida fino a 100 kW, ideale per chi ha ritmi serrati. Una soluzione concreta, efficiente ed economica per entrare nel mondo della mobilità elettrica.