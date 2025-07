Leapmotor UK introduce un proprio sussidio per chi acquista le sue auto elettriche

Leapmotor UK compie un passo avanti proattivo per aiutare gli acquirenti di auto elettriche a risparmiare immediatamente fino a 3.750 sterline, lanciando il proprio sussidio autofinanziato per i veicoli elettrici, in vigore da oggi (18 luglio 2025). Questa iniziativa rende Leapmotor la prima casa automobilistica nel Regno Unito a offrire un sussidio di questo tipo da quando il governo ha annunciato il proprio programma di sussidi per i veicoli elettrici, che non sarà disponibile per i consumatori prima del mese prossimo.

Leapmotor UK introduce un proprio sussidio per le auto elettriche che offre agli acquirenti di auto del Regno Unito fino a £ 3.750 di sconto

Sebbene l’imminente programma di incentivi per i veicoli elettrici del governo rappresenti un passo positivo verso l’accelerazione del passaggio alla mobilità elettrica, i consumatori sono ancora in attesa di sapere quali veicoli saranno idonei, a quanto ammonterà il sostegno finanziario e quando entreranno in vigore. Questo ha lasciato molti potenziali acquirenti di auto in una situazione di limbo, incerti su quando o come usufruire degli incentivi promessi.

Per offrire chiarezza e semplicità agli acquirenti di auto nel Regno Unito, il programma LEAP-GRANT di Leapmotor UK mira ad aiutare gli acquirenti di auto a compiere il salto verso l’elettrico offrendo risparmi immediati di circa il dieci percento sulla gamma completamente elettrica del marchio.

Con l’introduzione del finanziamento LEAP-GRANT con TAEG 0%, entrambi i modelli raggiungono un livello completamente nuovo per valore eccezionale, specifiche generose e convenienza. E con l’applicazione del LEAP-GRANT di £1.500, la T03 diventa anche l’auto elettrica a cinque porte più conveniente in vendita nel Regno Unito, a £14.495 OTR, offrendo un valore eccezionale nel mercato delle auto elettriche.

“La nostra missione è contribuire a rendere semplice il passaggio alle auto elettriche per gli automobilisti del Regno Unito”, ha dichiarato Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK. “Abbiamo deciso di agire ora perché vogliamo offrire ai clienti chiarezza, fiducia e risparmi immediati, rendendo il passaggio all’elettrico una scelta semplice”.

La Leapmotor T03 è un’auto elettrica compatta per la città che offre interni molto spaziosi, un’autonomia fino a 165 miglia (WLTP), ricarica rapida in corrente continua, 10 funzioni ADAS e molti optional premium di serie, tra cui un tettuccio panoramico, cruise control adattivo, telecamera posteriore per il parcheggio con sensori, avviamento senza chiave e touchscreen da 10,1″.

La C10, invece, è un SUV elettrico familiare spazioso, ricco di tecnologia e di grandi dimensioni, con un’autonomia fino a 423 km (WLTP). Dotata di caratteristiche premium come il tetto panoramico, la telecamera a 360 gradi, il volante e i sedili riscaldati, l’impianto audio a 12 altoparlanti e il doppio display HD, l’illuminazione ambientale intelligente, la ricarica veicolo-carico (V2L), la pompa di calore, il portellone posteriore elettrico e le cinque stelle Euro NCAP per i numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida, la C10 si distingue in termini di comfort, sicurezza e valore.

Inoltre, ogni veicolo Leapmotor è coperto da una garanzia completa di quattro anni, mentre la batteria è coperta da una garanzia separata di otto anni, rafforzando l’impegno del marchio per una guida serena. LEAP-GRANT sarà disponibile presso l’ampia rete di rivenditori Leapmotor UK del Regno Unito a partire dal 18 luglio 2025, offrendo agli automobilisti del Regno Unito un vantaggio sulla guida elettrica conveniente e piacevole.