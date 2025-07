Stellantis Pro One e Sic Europe: 1200 veicoli commerciali per la logistica dell’ultimo miglio

Stellantis Pro One, la divisione del gruppo Stellantis specializzata nei veicoli commerciali, ha avviato una collaborazione strategica con Sic Europe, realtà di riferimento nei settori trasporti, logistica e facility management. L’accordo, siglato nel primo trimestre del 2025, rappresenta per Stellantis un importante passo avanti nella crescita nel comparto della logistica urbana e delle flotte aziendali, con un focus particolare sulla transizione verso una mobilità più sostenibile.

La partnership prevede la consegna di 1200 veicoli entro la fine dell’anno, tutti prodotti nello stabilimento Stellantis di Atessa (CH). Di questi, 600 sono già stati forniti nel primo semestre. I modelli coinvolti appartengono al segmento dei veicoli commerciali di grandi dimensioni e includono le versioni più recenti di Fiat Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper e Peugeot Boxer. L’accordo rafforza la posizione di Stellantis Pro One come fornitore di soluzioni complete e personalizzate per la mobilità professionale.

“Questo accordo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di Stellantis Pro One di mettere il cliente al centro delle proprie strategie, proponendo soluzioni su misura per ogni necessità operativa” ha dichiarato Domenico Gostoli, LCV Business Unit Director di Stellantis Italia. “La nostra offerta multibrand, integrata dai servizi finanziari di Stellantis Financial Services e dal supporto post vendita, è pensata per accompagnare a 360° la transizione verso una mobilità più efficiente, sostenibile e flessibile.”

Sic Europe, attiva a livello nazionale e internazionale, gestisce una flotta di oltre 3000 veicoli per le consegne dell’ultimo miglio, inclusi mezzi elettrici e a temperatura controllata. L’azienda si distingue per un approccio innovativo e per il costante impegno verso la sostenibilità, con l’obiettivo di convertire progressivamente il 40% della propria flotta in veicoli a zero emissioni. La collaborazione con Stellantis Pro One rientra in un piano più ampio di rinnovamento e ampliamento della flotta Sic Europe, per garantire un servizio sempre più efficiente, capillare e green.