Jeep ritorna ufficialmente in Indonesia con la Wrangler Rubicon a 4 porte

PT Indomobil reintroduce ufficialmente il marchio Jeep in Indonesia, rafforzando il suo impegno globale nei confronti di oltre 80 anni di tradizione e dello spirito avventuroso distintivo di Jeep. Questo traguardo è celebrato con il lancio della Wrangler Rubicon a 4 porte, un SUV iconico che unisce design leggendario, tecnologia off-road avanzata e comfort premium. Non solo offre prestazioni elevate su qualsiasi terreno, ma il marchio Jeep garantisce anche un’esperienza di proprietà senza pensieri attraverso programmi di garanzia, un affidabile servizio post-vendita e una rete crescente di concessionari nelle principali città indonesiane.

Con il debutto di Wrangler Rubicon a 4 porte Jeep torna in Indonesia

“Con il ritorno del marchio Jeep sotto la gestione di PT Indomobil National Distributor, puntiamo a riaffermare la presenza di questa icona automobilistica globale nel mercato indonesiano. Siamo certi che il marchio Jeep diventerà la scelta migliore per chi cerca un veicolo ricco di carattere, in grado di supportare sia stili di vita attivi che vere avventure, sia in fuoristrada che in contesti urbani”, ha dichiarato Tan Kim Piauw, CEO di PT Indomobil National Distributor.

Ario Soerjo, COO di Jeep Indonesia, ha aggiunto: “Il marchio Jeep è una tradizione, una filosofia di guida nata dallo spirito di libertà, coraggio ed esplorazione senza limiti. La Jeep Wrangler Rubicon a 4 porte è l’incarnazione più autentica del DNA del marchio. La portiamo in Indonesia con lo stesso spirito, presentandola con tecnologie, dotazioni e un design rivisitati, pur mantenendo il carattere iconico che l’ha resa un simbolo di tenacia per decenni”.

La Jeep Wrangler Rubicon 4 porte è dotata di un motore 2.0L GMET4 DOHC Turbocompresso con sistema ESS (Engine Start Stop). Questo motore eroga 270 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale permanente Rock-Trac, che garantisce prestazioni stabili sia su terreni estremi che su strade urbane.

Le avanzate tecnologie off-road del marchio Jeep includono i bloccaggi degli assali anteriore e posteriore Tru-Lok, il sistema di scollegamento elettronico della barra stabilizzatrice anteriore e un assale posteriore flottante Dana heavy-duty, tutti progettati per offrire prestazioni ottimali in condizioni difficili. Il veicolo è ulteriormente migliorato da pneumatici off-road da 32 pollici e cerchi in lega da 17 pollici lavorati e verniciati in nero, che ne sottolineano la capacità di conquistare qualsiasi terreno.

Il design esterno mantiene la silhouette distintiva del marchio Jeep, con tocchi moderni come l’antenna stealth integrata nel parabrezza e il vetro Gorilla Glass Coming per una maggiore resistenza. Le dimensioni del veicolo sono 4.882 mm di lunghezza, 1.894 mm di larghezza, 1.848 mm di altezza e un passo di 3.008 mm.

All’interno, la sensazione di lusso è immediatamente percepibile. L’abitacolo accoglie i passeggeri con sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni, rivestiti in pregiata pelle Nappa. Anche il volante, la leva del freno di stazionamento e il pomello del cambio sono rivestiti in pelle, per un look raffinato ma al tempo stesso robusto. I sistemi di infotainment includono il più recente touchscreen da 12,3 pollici con sistema Uconnect 5 e una telecamera off-road integrata che offre una visione chiara del percorso durante la guida in fuoristrada.

Questo iconico SUV offre anche funzionalità di sicurezza avanzate. La struttura del telaio migliorata offre la massima protezione dagli urti, migliorando al contempo la resistenza della carrozzeria per una migliore maneggevolezza.

Nuovi sistemi di sicurezza attiva come l’avviso di collisione frontale, il cruise control adattivo con funzione di arresto, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Rear Cross Path Detection offrono una sicurezza completa in diverse situazioni di guida. Ulteriori funzionalità, come la telecamera posteriore ParkView e il sistema di assistenza al parcheggio posteriore ParkSense, rendono la guida più sicura, più piacevole e ispirano maggiore fiducia.

Ulteriori funzionalità includono interruttori ausiliari programmabili, la modalità Off-Road+ per prestazioni fuoristrada ottimali e un sistema di navigazione satellitare integrato, tutti di serie su ogni veicolo Jeep. Queste funzionalità sono progettate per migliorare l’esperienza di guida, sia nelle avventure fuoristrada che negli spostamenti quotidiani in città.

La Jeep Wrangler Rubicon a 4 porte è ora disponibile in Indonesia a partire da 2.389.000.000 rupie (su strada a Giacarta). I clienti hanno diritto a una garanzia di 3 anni/100.000 km e a manutenzione e ricambi gratuiti per 1 anno/10.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Il modello è disponibile in otto colori, tra cui uno standard (Bright White) e sette colori opzionali: Nero, Rosso Firecracker, Blu Idro, Granito Cristallo, ’41, Sarge, Mojito e Anvil, consentendo ai clienti di esprimere il proprio carattere attraverso la Jeep dei loro sogni.