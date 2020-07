Lancia Delta S4 Rally con livrea Martini proposta all’asta a 1 milione di euro

Attraverso l’evento online Open Roads – the European Summer Auction, RM Sotheby’s sta proponendo all’asta diverse vetture parecchio interessanti fra cui una Lancia Delta S4 Rally del 1985 con l’iconica livrea Martini.

Abbiamo di fronte sicuramente una delle auto da rally più amate in Italia che in questo caso è stata lanciata per la prima volta nella fase finale del Campionato mondiale di rally dell’85 con il famoso team Lancia Martini.

Lancia Delta S4 Rally: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un esemplare del 1985 in ottimo stato

Guidato dai piloti finlandesi Markku Alén e Ilkka Kivimäki, il telaio n°207 ha conquistato il secondo posto assoluto al Lombard RAC Rally, con una distanza di meno di 60 secondi dal vincitore dopo 63 tappe e 880 km percorsi.

La stessa Delta S4 Rally ha partecipato nel Gruppo B dell’European Rally Championship l’anno successivo. La vettura vantava ancora la livrea Martini ma in questo caso partecipò con Jolly Club. Successivamente, il telaio n°207 ha corso al Halkidiki Rally in Grecia con la Scuderia Griffone e la livrea Esso Black-Gold.

Sfortunatamente, la vettura concluse la stagione con il Rallye d’Antibes in Francia a causa di alcuni problemi meccanici. La Lancia Delta S4 Rally ha continuato la sua carriera agonistica per tutto il 1987 e il 1988 dove è stata guidata da Gian Battista Rosella durante l’European Autocross Championship prima di ritirarsi ufficialmente dalla competizione.

Tra le caratteristiche tecniche proposte dall’auto abbiamo la trazione integrale e un motore sovralimentato da 550 CV con compressore volumetrico. Secondo le stime fatte da RM Sotheby’s, questa Lancia Delta S4 Rally dovrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 875.000 e 1.100.000 euro.