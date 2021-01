Questa Dodge Viper GTS-R Nurburgring Commemorative Edition venduta all’asta ha percorso solo 11 km

La Dodge Viper ha sempre avuto una comunità solida di fan alle sue spalle, anche se questo non è stato sufficiente per mantenerla in vita. Mentre la casa automobilistica stava rallentando la produzione della sportiva a due porte, un gruppo di appassionati e due concessionarie hanno deciso di raccogliere dei fondi per battere il record sul giro del Nurburgring per l’auto di serie più veloce.

In particolare, furono raccolti oltre 200.000 dollari attraverso la piattaforma GoFundMe per realizzare il sogno di molti. Una delle due Viper GTS ACR-E portata sul famoso tracciato tedesco è riuscita a battere il record di velocità di qualsiasi altra vettura americana.

Dodge Viper: il primo esemplare della Nurburgring Commemorative Edition è stato venduto all’asta l’anno scorso

Il primo tentativo di record avrebbe dovuto avvenire il 25 luglio 2017, mesi prima che la Viper uscisse di produzione. Tuttavia, le condizioni meteo sfavorevoli hanno reso impossibile persino provarci. Il giorno dopo, Dominik Farnbacher riuscì a terminare un incredibile giro sulla pista in 7:03 minuti al suo primo tentativo ma comunque meno rispetto ai 6:57 minuti della Porsche 918 Spyder.

Circa un mese dopo dal primo tentativo, il pilota Lance Arnold ha segnato un tempo sul giro di 7:01.3 al primo tentativo. Sfortunatamente, il team finanziato dal crowdfunding finì i soldi per poter proseguire. Entrambe le Dodge Viper GTS ACR-E hanno avuto diversi problemi agli pneumatici alle alte velocità e l’esemplare del record ha persino subito un incidente a causa di questo problema.

BJ Motors e Viper Exchange, le due concessionarie che hanno organizzato l’intera cosa, hanno costruito cinque Commemorative Edition GTS-R ACR-Extreme Viper per celebrare il risultato raggiunto sul circuito del Nurburgring. Tutte e cinque le auto dispongono di decalcomanie identiche, incluso un elenco di tutte le persone che sono state coinvolte in questo progetto.

L’esemplare #001 è stato venduto all’asta senza riserva durante l’evento Scottsdale dello scorso anno da Barrett-Jackson. Oltre ad essere rarissima e una delle Dodge Viper in edizione speciale più ambite di sempre, ha percorso soli 11 km. Se ciò non bastasse, la vettura dispone ancora delle coperture in plastica sui sedili.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI