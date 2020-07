Dodge Viper GTS-R: un esemplare GT1 by Oreca è in vendita in Belgio

Uno dei giochi di automobilismo più famosi al mondo è senza dubbio Gran Turismo che ha portato molti giovani giocatori in auto nel corso degli anni. Utilizzando una PlayStation, era possibile mettersi alla guida di vetture come la prestante Dodge Viper GTS-R.

Guidare una simile vettura è stato il sogno di moltissime persone ma ora è possibile farlo nella realtà in quanto un esemplare è disponibile all’acquisto in Europa. Anche se non è la stessa vettura presente in Gran Turismo 2, il bolide in questione è stato preparato dallo stesso team, ossia Oreca.

Dodge Viper GTS-R: un esemplare by Oreca visto in Gran Turismo 2 può essere acquistato nel mondo reale

La scuderia automobilistica francese preparava alcune delle Viper più performanti del mondo che hanno conquistato diverse vittorie a Daytona, sui circuiti del Nurburgring e di Spa-Francorchamps e a Le Mans, Road Atlanta e Sebring, per non parlare di tantissimi campionati GT in tutto il mondo.

La Dodge Viper GTS-R in questione ha vinto cinque gare nella FIA GT e 15 podi complessivi in tre anni. È stata ampiamente modificata per renderla ancor più competitiva. Il motore V10 da 8 litri, più piccolo dell’8.4 litri impiegato sulla versione stradale, dispone di sistema di aspirazione e alberi a camme migliorati e un flusso d’aria nel vano motore reindirizzato per migliorare il carico aerodinamico.

Ulteriori ottimizzazioni aerodinamiche sono state fatte con l’aggiunta di uno splitter ispirato alla Mercedes-Benz CLR e un alettone posteriore. L’upgrade orientato alle prestazioni più importante è stato però la trasmissione sequenziale a 6 velocità.

Questa Dodge Viper GTS-R, appartenuta al Team Carsport Holland, ora si trova in Belgio ed è in vendita tramite Machines With a Mission. Sfortunatamente, il venditore non ha indicato il prezzo per poter acquistare la speciale sportiva.