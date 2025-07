Alfa Romeo chiude il primo semestre 2025 con un bilancio positivo in Germania

Alfa Romeo prosegue sulla strada del successo in Germania. Secondo l’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti (KBA), il marchio italiano ha registrato un aumento del 6,6% delle immatricolazioni nel primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra gennaio e giugno sono stati immatricolati complessivamente 3.952 nuovi veicoli, il dato semestrale più alto degli ultimi anni. Nello stesso periodo, il mercato tedesco complessivo è diminuito del 4,7%, a ulteriore conferma del trend positivo di Alfa Romeo.

Alfa Romeo cresce in controtendenza rispetto al mercato nella prima metà del 2025 in Germania

“Alfa Romeo continua a ottenere risultati significativamente migliori in Germania rispetto al mercato generale. Una crescita di circa il sette percento nel primo semestre rispetto all’anno precedente è un risultato importante di cui siamo molto orgogliosi, soprattutto considerando il successo già registrato nel primo semestre del 2024. La nuova Junior sta riscuotendo un grande successo tra i nostri clienti in Germania, un segnale estremamente positivo per il nuovo linguaggio stilistico del nostro marchio storico.”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania

Oltre ai modelli speciali in edizione limitata della serie INTENSA, la nuova Alfa Romeo Junior ha contribuito in modo significativo a questo successo. Questo “Sport Urban Vehicle” compatto e pluripremiato ha rappresentato oltre la metà di tutte le nuove immatricolazioni Alfa Romeo in Germania da gennaio a giugno. Anche Stelvio ha registrato ottime performance, con un primo semestre positivo, rappresentando circa un quarto delle immatricolazioni. Le restanti nuove immatricolazioni sono state rappresentate dalla berlina sportiva Giulia e dal SUV compatto Tonale.

Anche nel 2025, Alfa Romeo rimarrà uno dei marchi più ambiti dagli appassionati di auto tedeschi. Solo nella prima metà dell’anno, il marchio ha ricevuto sette premi in prestigiosi sondaggi condotti da lettori ed esperti, una prova impressionante del fascino emozionale e del design dei suoi modelli.

Nella classifica dei lettori “Best Cars 2025” della rivista specializzata auto motor und sport, tre modelli Alfa Romeo hanno ottenuto i primi posti: la Tonale ha vinto nella categoria “SUV compatto/fuoristrada importato”, la Giulia nella categoria “Importazione di medie dimensioni” e la Stelvio nella categoria “SUV di grandi dimensioni/fuoristrada importato”.

A marzo anche la casa milanese ha ricevuto il premio Motor Klassik: i lettori di Motor Klassik hanno votato l’Alfa Romeo GTA vincitrice nella categoria “Classiche italiane”. Nel grande sondaggio sui marchi AUTO BILD “I migliori marchi in tutte le classi”, Alfa Romeo ha impressionato in tre modi: con i primi posti nelle categorie di design per la classe di medie dimensioni, per i SUV di medie dimensioni e come vincitore assoluto nella categoria “Design”.