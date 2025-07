Fiat Grande Panda Hybrid: in Francia arriva una nuova versione semplificata da 17.900 euro

FIAT continua il suo impegno per una mobilità più accessibile e sostenibile. Il modello Fiat Grande Panda Hybrid, già disponibile negli allestimenti POP, Icon e La Prima, si arricchisce di una nuova versione denominata semplicemente Grande Panda, disponibile dal 1° luglio. Progettata per offrire l’essenziale senza compromessi, questa versione offre un prezzo chiavi in ​​mano di 17.900 € , che la posiziona chiaramente come una vera alternativa ai veicoli termici dello stesso segmento B. Con equipaggiamenti mirati e funzionali, consente una transizione fluida verso l’elettrificazione , senza rinunciare alla semplicità e all’uso quotidiano.

Fiat Grande Panda: una versione denominata Grande Panda completa le versioni POP, Icon e La Prima

Fiat Grande Panda Hybrid in questa nuova versione è equipaggiata con una serie di funzionalità pensate per migliorare comfort e praticità: tra queste troviamo l’aria condizionata controllabile manualmente, una chiave con telecomando per facilitare l’accesso, e radar di parcheggio posteriori per assistere nelle manovre di parcheggio. I cerchi in acciaio da 16 pollici con mozzo ruota e una stazione di docking per smartphone sono inclusi, insieme a una presa USB-C frontale ad alta capacità (3A) e un freno di stazionamento elettrico per una maggiore sicurezza. I sedili posteriori ribaltabili in blocco singolo e gli attacchi ISOFIX anteriori e posteriori completano le dotazioni di serie, offrendo versatilità e sicurezza aggiuntive.

Grazie al suo audace design italiano e all’efficiente motore ibrido, la Fiat Grande Panda Hybrid in questa nuova versione consente a un pubblico ancora più vasto di considerare una transizione semplice ed economica verso una mobilità più responsabile. A questo livello di prezzo si posiziona non solo come una scelta razionale, ma soprattutto come un’alternativa credibile e competitiva alle city car termiche.