Fiat Titano: la produzione in Argentina inizierà entro marzo

La produzione del pickup Fiat Titano, che veniva precedentemente realizzata in Uruguay, è stata sospesa tra ottobre e novembre del 2024. Questo in quanto, come vi abbiamo annunciato nelle scorse settimane, la produzione della versione 2026 del pick-up medio è stata spostata in Argentina, con l’avvio previsto per marzo dello stesso anno. Nonostante il trasferimento della produzione, non ci saranno cambiamenti significativi nel design estetico del Fiat Titano 2026.

Da marzo partirà la produzione del pickup Fiat Titano in Argentina

L’unica modifica visibile riguarda la griglia inferiore, che ha subito un restyling per integrare il radar necessario al funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida ADAS. Per quanto riguarda la motorizzazione, Fiat Titano 2026 manterrà lo stesso motore 2.2 Turbodiesel lanciato nel 2024 con la Rampage, capace di sviluppare 200 CV a 3.500 giri e una coppia di 45,9 kgfm a 1.500 giri. La trasmissione sarà un cambio automatico a otto rapporti, mentre la versione base continuerà ad essere dotata di un cambio manuale a sei marce. Per quanto riguarda la trazione, saranno disponibili varianti 4×2, 4×4 e 4×4 con riduttore.

Fiat Titano 2026 e Peugeot Landtrek avranno aggiornamenti specifici agli interni, come una nuova leva del cambio e un volante che riceve i comandi dai sistemi ADAS. Il modello di Stellantis che subirà i maggiori cambiamenti invece è il Ram 1200, che avrà due versioni, il pick-up avrà modifiche esclusive in termini di costruzione, finiture, tecnologie e connettività. Il pick-up avrà una versione con lo stesso look di quello messicano e un’altra opzione più sofisticata con un frontale esclusivo e finiture più raffinate.