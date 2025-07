Leapmotor è il Mobility Partner del Vertical Summer Tour 2025

Leapmotor è il partner ufficiale di mobilità del Vertical Summer Tour 2025, un evento che unisce sport, musica e divertimento lungo le spiagge italiane più rinomate. Il tour, nella sua 13ª edizione, attraverserà 9 tappe lungo la penisola, trasformando le coste in vivaci villaggi del divertimento.

Leapmotor supporterà il tour con 10 auto personalizzate, completamente decorate con la grafica ufficiale dell’evento, assicurando mobilità e visibilità lungo tutto il percorso. Il tour inizia il 12-13 luglio da Bibione, percorre le coste adriatiche, attraversa il Tirreno e raggiunge la Sicilia per le tappe finali ad agosto. Nel Maxi Village, i visitatori potranno godere di un’esperienza interattiva con Leapmotor, tra cui filtri AR per selfie estivi e il divertente gioco “Ricarica l’auto”, offrendo gadget esclusivi come premi.

Ma l’esperienza Leapmotor non si limita alla spiaggia: in ogni tappa del Vertical Summer Tour 2025 sarà possibile salire a bordo e testare due modelli della gamma. La city car 100% elettrica T03, compatta ma sorprendentemente spaziosa, è pensata per chi desidera un’auto tecnologica, sostenibile e perfetta per la città. Accanto a lei, il C10 Range-Extended EV, un SUV innovativo che unisce la guida elettrica a un motore a benzina che funge da generatore, garantendo fino a 974 km di autonomia.

Presso l’area test drive, i partecipanti saranno accompagnati da un driver esperto che illustrerà tutte le funzionalità dei veicoli. Leapmotor sarà anche ben visibile sui social e in loco, con contenuti dedicati, materiali promozionali, totem, palco e stand brandizzati. Un’opportunità ideale per incontrare il pubblico in un’atmosfera vivace, facendo scoprire una nuova idea di mobilità, tra sostenibilità, tecnologia e divertimento.