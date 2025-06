Ferrari Daytona SP3 sotto la lente d’ingrandimento di Jay Leno | Video

La Ferrari Daytona SP3 del collezionista David Lee è entrata nel garage di Jay Leno, che l’ha pure provata su strada, traendone impressioni straordinariamente positive. Non parliamo delle percezioni di uno sprovveduto, ma del giudizio di un uomo che se ne intende davvero tanto di gioielli a quattro ruote. Il celebre conduttore televisivo, autore e comico statunitense vanta, infatti, una strepitosa collezione di auto, storiche e moderne, con diverse supercar all’appello.

Spesso testa quelle degli amici, arricchendo ulteriormente la lista dei video presenti nel suo format YouTube (Jay Leno’s Garage), molto seguito dagli appassionati. L’ultima verifica sul campo ha riguardato la già citata Ferrari SP3 Daytona. Si tratta, come dicevamo, di quella in tinta verde con dettagli dorati di David Lee, che il ricco uomo d’affari di Los Angeles custodisce nella sua raccolta, composta da un grande campionario di vetture esclusive del “cavallino rampante”.

Parliamo di circa 30 esemplari, con tutte le big five (GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari) rappresentante in due esemplari, di colori diversi: il rosso e il giallo. Nell’auto di cui ci stiamo occupando è cambiato il registro cromatico, ma penso si tratti di una scelta puntiforme, destinata a rimanere unica, anche se una 812 Competizione presente nella sua raccolta offre specifiche simili.

Jay Leno ha trovato la Ferrari Daytona SP3 molto più divertente delle auto elettriche iper-prestazionali e di quelle turbocompresse. Le abbondanti dosi di adrenalina elargite dal modello, di nobile specie, giungono da una potenza pura e viscerale. Il divo a stelle e strisce ne ha ammirato l’estetica e le alchimie tecnologiche, ma pensa che il cambio manuale avrebbe potuto esaltare ulteriormente l’esperienza, rendendola perfetta.

Con grande sollievo di Leno, Lee gli ha riferito che circolano già voci su una SP4, con possibili contributi di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1 e attuale pilota Ferrari nel Circus. Questa vettura, legata spiritualmente alla F40, potrebbe offrire in opzione il cambio manuale.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Tornando alla Ferrari Daytona SP3, vi confesso che amo questa vettura. Mi piace enormemente il suo aspetto, quanto l’eccellenza della sua meccanica. Da tempo non si vedeva una “rossa” così sensuale. Flavio Manzoni ha fatto un lavoro coi fiocchi, riprendendo gli stilemi di capolavori del passato, interpretati in modo completamente nuovo, per un veicolo connesso alla tradizione ma lanciato verso il futuro. Fonte di ispirazione è stata la mitica 330 P4, ma nello specchio di coda emergono, in modo evidente, gli influssi della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina.

Questa fantastica supercar segna il terzo atto della Serie Icona, nata con le Monza SP1 ed SP2, per onorare le auto più carismatiche della storia del “cavallino rampante”. Non si tratta di banali remake, ma di prodotti completamente nuovi, che proiettano lo spirito dei “vecchi” miti nell’attualità. In questo filone, la Ferrari Daytona SP3 si inserisce come una nuova gemma, fra le più preziose.

A differenza delle due auto che l’hanno preceduta non è una barchetta, ma una coupé con tetto rigido asportabile. Anch’essa consente, quindi, di vivere le emozioni dinamiche a cielo aperto. Il suo carisma è esuberante, come il carattere dinamico. Questa vettura crea dipendenza, come tutte le “rosse”, ma meglio della stragrande maggioranza di esse. In lei c’è l’essenza del mito, con un omaggio al migliore heritage, riscritto con la penna del futuro.

Basata sulla struttura de LaFerrari Aperta, non è ibrida come l’altra. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che eroga 840 cavalli di razza, tutti al naturale. Parlare di un capolavoro ingegneristico è riduttivo: questo è il non plus ultra. Rappresenta l’espressione più nobile dell’architettura meccanica simbolo della casa di Maranello ed è la sublimazione della sua eccellenza.

Accompagnate da un sound pazzesco, le prestazioni sono di straordinario spessore, anche se le cifre narrano solo in parte la forza espressiva della Ferrari Daytona SP3. Ne facciamo menzione per dovere di cronaca: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima supera quota 340 km/h. Credo che basti.

Fonte | duPont Registry