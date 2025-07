Stellantis: Mobilisights firma accordo con la piattaforma Vinli

Vinli, azienda leader nell’innovazione nel settore della mobilità e dell’intelligence dei dati nel settore automobilistico, ha stipulato un nuovo accordo con Mobilisights, la piattaforma di connettività per veicoli commerciali di Stellantis. Questa partnership rappresenta un progresso significativo, potenziando la capacità di Vinli di fornire insight di livello mondiale per la gestione della flotta, l’analisi dei rischi e le soluzioni di mobilità di nuova generazione.

Questa partnership rappresenta un progresso significativo per Mobilisights

Questa collaborazione segna un traguardo importante, aggiungendo Stellantis alla crescente lista di integrazioni OEM di Vinli. Mobilisights, la business unit Data as a Service (DaaS) di Stellantis, fornisce dati e analisi sui veicoli connessi per l’intero portfolio di marchi, tra cui Ram, Dodge, Chrysler, Jeep e FIAT in Nord America.

“Con Mobilisights ora parte dell’ecosistema Vinli, portiamo avanti la nostra missione per rendere la mobilità più intelligente, sicura ed efficiente attraverso i dati connessi”, ha dichiarato Matt Himelfarb, Amministratore Delegato di Vinli. “L’ampiezza della gamma di veicoli Stellantis, unita alle capacità di data intelligence di Vinli, offre un valore aggiunto significativo ai nostri clienti aziendali”.

L’accordo consente ai clienti aziendali di Vinli, tra cui assicuratori di alto livello, gestori di flotte e fornitori di servizi di mobilità, di accedere a dati accurati e quasi in tempo reale sui veicoli, direttamente dai veicoli connessi di Stellantis. Con il consenso dei proprietari della flotta e nel rispetto degli standard di riservatezza e governance dei dati di Stellantis, questa integrazione consente ai clienti di ottenere una visibilità più approfondita sul comportamento dei conducenti, ottimizzare le prestazioni della flotta, migliorare i risultati in termini di sicurezza e aumentare la redditività attraverso informazioni predittive e fruibili.

La piattaforma di Vinli continua a ridefinire la mobilità connessa, utilizzando la normalizzazione avanzata dei dati e l’analisi di dati provenienti da diverse fonti OEM. Integrando i flussi di dati della flotta di Mobilisights nella sua piattaforma, Vinli espande la propria presenza e accelera l’offerta di soluzioni ad alto impatto basate sui dati per il settore automobilistico.

“Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis e vediamo un enorme potenziale in ciò che possiamo realizzare insieme”, ha aggiunto Himelfarb. “L’espansione delle nostre partnership OEM garantisce a Vinli di rimanere all’avanguardia nell’innovazione e nella creazione di valore per le flotte connesse”.

Siamo entusiasti di aggiungere un’azienda altamente innovativa e orientata al cliente come Vinli alla nostra lista di partner. Integrando la piattaforma, la tecnologia avanzata e l’analisi predittiva di Vinli, i clienti e gli autisti Stellantis potranno ottenere vantaggi ineguagliabili in termini di sicurezza, produttività, efficienza operativa e gestione dei costi.