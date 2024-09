Stellantis elimina il terzo turno a Gliwice: centinaia di dipendenti saranno licenziati

A causa della chiusura del terzo turno presso lo stabilimento Stellantis di Gliwice, 500 persone rischiano di perdere il lavoro. Tra le cause dei licenziamenti ci sono normative europee sempre più rigorose riguardo all’elettrificazione dei trasporti su strada. I lavoratori di Gliwice sono preoccupati per il loro avvenire.

Stellantis taglia il terzo turno a Gliwice: oltre 500 persone rischiano di perdere il posto

Il motivo per cui è stato eliminato il terzo turno è la necessità di adattare la produzione alla situazione molto difficile del mercato automobilistico e al calo stagionale delle vendite. In una dichiarazione citata da Business Insider, Agnieszka Brania, portavoce degli stabilimenti Stellantis in Polonia, ha sottolineato che la crisi del settore è ulteriormente aggravata dall’intensa trasformazione dei trasporti nell’Unione Europea verso la completa elettrificazione del parco automobilistico europeo. Secondo le norme UE che fanno parte del Green Deal europeo, dal 2035 la vendita di nuove auto con motore a combustione sarà vietata nell’UE.

In risposta alla decisione di chiudere il terzo turno nella fabbrica di Gliwice, il sindacato “Solidarity” ha scritto una lettera a Carlos Tavares, presidente di Stellantis. I rappresentanti sindacali hanno richiesto la presentazione di piani e prospettive per lo stabilimento, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara. “I dipendenti devono sapere cosa riserva loro il futuro. Abbiamo un team molto competente; senza stabilità, rischiamo di perdere il personale,” ha dichiarato il presidente di “Solidarity” presso Stellantis Gliwice.

Mariusz Król sottolinea che la grave crisi del settore automobilistico richiede un intervento governativo. Suggerisce l’adozione di strumenti efficaci, come quelli utilizzati in Germania e Italia, per sostenere i posti di lavoro durante i periodi di calo della produzione. “Le decisioni politiche hanno provocato la crisi nel nostro settore; pertanto, è responsabilità dei politici affrontarla, non dei lavoratori,” afferma Król.

La fabbrica di veicoli commerciali del gruppo Stellantis produce i modelli Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano, nonché il modello elettrico Fiat Professional e-Ducato. Dopo la liquidazione del terzo turno, lo stabilimento darà lavoro a circa 2.300 lavoratori.