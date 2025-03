La Maserati MC20 di James Harden è abbinata alle sue scarpe | Video

James Harden ama le auto sportive. Nel suo garage c’è pure una Maserati MC20, con cui si reca pure alle partite, come fa del resto con la sua Ferrari F8 Tributo e con la sua Mustang 5.0 decappottabile. Il noto cestista statunitense, che difende i colori dei Los Angeles Clippers nella NBA, è ritenuto una delle migliori guardie e uno dei migliori realizzatori di tutti i tempi. Fra i suoi vezzi, la barba lunga, all’origine del soprannome di “The Beard” a lui affibbiato.

Nelle scorse ore, sul canale Instagram personale, ha messo alcune foto che lo ritraggono insieme alla supercar del “tridente”, vestita con una pellicola uguale nelle nuance ai colori delle sue sneaker da basket. Così si è presentato, di recente, all’Intuit Dome. Si tratta di una tonalità verde acqua che non passa certo inosservata. Anche le strisce a effetto carbonio in contrasto creano una connessione grafica fra l’auto e le calzature. Si tratta, evidentemente, di una promozione commerciale, per questo evitiamo di riportare il nome del produttore delle scarpe.

Qui ci concentriamo sull’auto di James Harden e sulle sue specifiche, per conoscerla più da vicino e per ribadire il legame fra l’atleta statunitense e i mezzi ad alto indice prestazionale. Con lo scopo di riprendere le alchimie grafiche delle sneaker, sulla Maserati MC20 è stato fatto ricorso al wrapping. I motivi a rete che rompono la monocromia rimandano alla loro struttura traspirante. L’effetto è davvero singolare e mette efficacemente in risalto la liaison. Anche i cerchi in lega del gioiello emiliano sposano il verde, che ne evidenzia i lineamenti.

Sicuramente il carattere è distintivo, ma non possiamo certo parlare di uno degli esemplari della specie più eleganti fra quelli presenti in giro. I puristi, come me, preferiscono di gran lunga le colorazioni standard offerte dal catalogo del “tridente” o quelle sviluppate su misura insieme agli specialisti del marchio, per garantire l’adesione alla storia e al senso del gusto aziendale. L’eleganza sportiva della silhouette dell’auto rafforza ulteriormente questa necessità.

Maserati MC20: una sportiva di classe

Esotica e sensale, la Maserati MC20 è una delle supercar più riuscite del momento sul piano stilistico. Uno dei suoi elementi di spicco è l’attento studio aerodinamico, da cui discende il look pulito e innovativo del modello. Come abbiamo riferito in un’altra circostanza, anche se lo studio aerodinamico è stato molto accurato e scientifico, questo non ha interferito negativamente sul design, sviluppato con un ruolo primario della componente umana e del suo senso del gusto. Il merito della finezza estetica del modello va a Klaus Busse e agli uomini del centro stile interno, che hanno fatto un lavoro coi fiocchi. Di grande effetto le portiere con la scenografica apertura a farfalla.

La Maserati MC20 è un’auto molto raffinata anche sul piano tecnologico e costruttivo. Il telaio è di tipo monoscocca in fibra di carbonio: coniuga leggerezza e robustezza flessionale e torsionale. La sua nascita è avvenuta facendo tesoro dell’esperienza di Dallara, nome di riferimento in questo ambito. Ad animare le danze del modello provvede un motore V6 da 3.0 litri di cilindrata che, grazie al supplemento energetico aggiunto dai 2 turbocompressori, tocca una potenza massima di 630 cavalli. Complice anche la leggerezza del suo corpo, la sportiva del “tridente” riesce così a raggiungere un livello prestazionale fuori dal comune, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.8 secondi. La punta velocistica si pone a quota 325 km/h. Immagino che James Harden stia vivendo dei momenti speciali con questa splendida creatura.

Fonte | duPont REGISTRY

Source: @jharden13/@adidasbasketball Instagram