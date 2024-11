Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 al Salone dell’auto di Los Angeles

Al Los Angeles Auto Show del 2024, nella città nota come leader mondiale e trendsetter nei veicoli elettrici e nella moda, il marchio FIAT ha svelato la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025, il perfetto equilibrio tra eleganza, stile e sostenibilità. Incarnazione del design made in Italy, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è un pezzo di tendenza, che riflette l’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata arte dello studio di design Centro Stile FIAT di Torino in Italia.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna l’impegno di FIAT verso un futuro elettrico

“La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition rappresenta la migliore espressione del design italiano, riunendo due icone leggendarie come Fiat Cinquecento e Giorgio Armani”, ha affermato Aamir Ahmed, responsabile del marchio FIAT Nord America. “Caratterizzata dall’ineguagliabile influenza del design di Armani, tra cui due combinazioni di colori su misura e tocchi di alta qualità adatti a una collezione di moda Armani, per non parlare dell’arte instillata dal team di design del Centro Stile FIAT, la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna l’eccezionalità del design e dell’artigianato italiano”.

Prodotta nello stabilimento FIAT Mirafiori di Torino, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è il risultato di una collaborazione immersiva tra lo stilista italiano e il team di design FIAT: un veicolo realizzato con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e dedizione alla qualità che ci si aspetta da una collezione di moda. La vettura di Fiat sarà disponibile nel primo trimestre del 2025. I prezzi saranno annunciati in un secondo momento.

Per gli esterni, i designer si sono concentrati sul raggiungimento di un look elegante e monocromatico che si allinea perfettamente con l’estetica di Armani. La caratteristica più sorprendente del design esterno sono le ruote, realizzate su misura per mostrare il logo GA su larga scala, assicurando che l’auto faccia un’impressione audace da lontano. Il design migliora l’efficienza aerodinamica attraverso una sottile superficie tridimensionale. Le ruote presentano una sofisticata finitura anodizzata bicolore brunita e precise scanalature laterali, aggiungendo eleganza all’aspetto generale.

Sono stati creati appositamente due colori distintivi ed esclusivi, ciascuno alla base dell’elegante design dell’auto. Il primo è un verde distintivo, un colore unico e tecnicamente avanzato che rispecchia lo stile e il gusto raffinato di Giorgio Armani. Sia intramontabile che moderno, il secondo è il Greige ceramico, una tonalità sofisticata e inconfondibile creata da Armani che fonde grigio e beige.

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, ispirati ad Armani/Casa e alla collezione di moda, sono un esempio di grande artigianalità. Le cuciture a zig zag e i motivi tridimensionali sugli inserti dei sedili centrali evocano le tecniche sartoriali tradizionali, mentre i materiali all’interno dell’abitacolo fondono metodi all’avanguardia e artigianali. I tocchi innovativi includono un inserto del cruscotto tagliato al laser che offre un aspetto venato del legno squisito e offre il tocco morbido di un tessuto lussuoso.

Ciò è completato da un ricamo intricato che mostra una dedizione alla competenza artigianale e raffinata. Il veicolo presenta anche il logo Giorgio Armani sui poggiatesta dei sedili anteriori, con la firma dello stilista visualizzata sul cruscotto, sui pannelli delle portiere interne e sul lunotto posteriore, rafforzando il carattere distintivo della collaborazione e l’attenzione ai dettagli.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition vanta caratteristiche premium di fascia alta, tra cui fari e fanali posteriori full LED standard, base di ricarica wireless, display TFT da sette pollici e touchscreen Uconnect 5 da 10,25 pollici con navigazione e CarPlay wireless e Android Auto per una connettività senza interruzioni. Per gli audiofili, il sistema audio JBL a sette altoparlanti è dotato di quattro Virtual Venues selezionate personalmente dal Maestro Andrea Bocelli, che offrono agli ascoltatori un’esperienza audio di realtà virtuale che modifica le caratteristiche acustiche dell’auto a seconda della posizione scelta.

Inoltre, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è offerta con le più recenti dotazioni di sicurezza, ADAS e tecnologia di guida assistita di Livello 2, che garantiscono sia funzionalità avanzate che un’esperienza di guida più sicura. Le caratteristiche di sicurezza includono sette airbag, Active Lane Management System, Blind-spot Monitoring, Rear Cross Path detection, Drowsy Driver Detection, Full-speed Forward Collision Warning-Plus, Intelligent Speed ​​Assist, Lane Departure Warning-Plus e Traffic Sign Information. La tecnologia di guida assistita di Livello 2 combina il cruise control adattivo e il Lane Keep Assist per aiutare il conducente su strade selezionate. La Fiat 500e è la prima auto completamente elettrica nel suo segmento a offrire tecnologia di assistenza alla guida pratica di Livello 2.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, la BEV per passeggeri più leggera sul mercato, è dotata di una batteria da 42 kWh con un tempo di carica di Livello 2 (11 kW) di 4,5 ore. La capacità BEV combinata con spunti di design per eccellenza la rendono inconfondibilmente FIAT, con stile e sostenibilità al centro. Sotto il cofano, la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è spinta da un motore elettrico con una potenza di 117 cavalli, offrendo prestazioni vivaci e gestendo l’autonomia: da 0 a 30 mph in meno di tre secondi e un’autonomia combinata fino a 320 km.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è eccezionalmente intuitiva e non necessita di istruzioni, il che la rende facile e divertente da guidare. Accogliendo i passeggeri con una melodia digitale, dà il tono a un’esperienza italiana immersiva. Inoltre, il sistema di avviso acustico del veicolo (AVAS) “canta” ai pedoni con una canzone intitolata “The Sound of 500”, scritta da Flavio Ibba-Marco Gualdi. L’esclusiva melodia offre un assaggio dell’Italia durante i primi momenti di ogni guida.

La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition affronta facilmente la comune preoccupazione del tempo di ricarica utilizzando il sistema di ricarica rapida da 85 kW in dotazione, in cui cinque minuti di tempo di ricarica si traducono in un’autonomia fino a 50 km, più di quanto necessario per un uso quotidiano medio. Il tempo di ricarica stimato dallo 0 all’80% è di circa 35 minuti con una ricarica rapida CC da 85 kW; il tempo stimato dallo 0 al 100% è di 4,5 ore con una stazione di ricarica di livello 2 (11 kW).