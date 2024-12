Stellantis a Mangualde raggiunge il volume produttivo più alto della sua storia

La Fabbrica Stellantis di Mangualde chiuderà il 2024 con il record di produzione più alto di sempre, con una previsione di 86.000 veicoli prodotti, in aumento del 2% rispetto al 2023, che è stato, fino ad oggi, l’anno migliore della produzione presso lo Stabilimento.

Stellantis Mangualde realizzerà il miglior record annuale di sempre, con una previsione di 86.000 veicoli prodotti

Nei primi undici mesi dell’anno, Stellantis Mangualde ha rappresentato, secondo i dati ACAP, il 26,2% dei veicoli prodotti in Portogallo e il 95,5% di questo volume era destinato al mercato estero. Questo fatto evidenzia la crescente importanza che Stellantis Mangualde riveste nell’economia portoghese, rafforzando la sua importanza nello sviluppo del tessuto imprenditoriale e industriale della regione centrale.

Quasi alla conclusione del 2024, l’anno di questa unità produttiva è segnato dall’avvio della produzione di veicoli 100% elettrici, che ha portato a significative trasformazioni nella sua area industriale, sia nel settore dell’assemblaggio che della ferramenta. Il punto più importante è la creazione di una nuova catena di montaggio delle batterie per i veicoli elettrici lì prodotti. L’area di oltre 800 mq ha portato alla creazione di 63 nuovi posti di lavoro e ad una formazione specifica per l’intero team tecnico.

Questo investimento a Mangualde riflette l’impegno di Stellantis a favore della mobilità sostenibile nel Paese, avendo creato la prima fabbrica in Portogallo per produrre veicoli elettrici al 100% in grande serie. La linea Mangualde Factory comprende ora una gamma completa di otto veicoli elettrici di quattro marchi del Gruppo: le versioni Passeggeri e Commerciali Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo Electric e Peugeot E -Partner e E-Rifter.

In Portogallo oltre a Stellantis leader del mercato totale nei primi undici mesi dell’anno, con una quota del 25,0%, anche Stellantis Pro One, la sua Business Unit dedicata ai Veicoli Professionali, detiene un’impareggiabile leadership, sia nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 44,7%, e quella dei furgoni 100% elettrici, con una quota di mercato del 34,5%.

Primo stabilimento di assemblaggio di automobili fondato in Portogallo nel 1962, il Centro di produzione di Mangualde ha già prodotto più di 1,8 milioni di veicoli, di 24 modelli diversi. Ad oggi conta una forza produttiva composta da circa 900 dipendenti che, suddivisi su tre turni, producono mediamente 370 veicoli al giorno.