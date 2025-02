Fiat e-Doblò sarà venduto in versione van in Brasile

Il Fiat e-Doblò sarà disponibile in Brasile nella versione furgone L2 (lunga), un modello che rappresenta una proposta interessante per il mercato commerciale. Come accaduto per il modello gemello del marchio del leone, Peugeot e-Partner, il lancio della versione elettrica del furgone Fiat è previsto per la seconda metà dell’anno. Questa versione commerciale è progettata per offrire una capacità di trasporto da due a tre passeggeri, soddisfacendo così le necessità di diverse tipologie di attività. Il veicolo è equipaggiato con un motore elettrico da 100 kW, che sviluppa una potenza equivalente a 136 cavalli e una coppia di 27,5 kgfm.

La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi, rendendolo un furgone elettrico abbastanza performante per il suo segmento.

L’e-Doblò ha una batteria con capacità di 50 kWh. Con una stazione di ricarica pubblica da 10 kW, la ricarica dallo 0% all’80% richiede 30 minuti. Con una Wall-box da 11 kW la ricarica completa richiede cinque ore, mentre con una da 7,4 kW il tempo aumenta a 7 ore e 30 minuti. L’autonomia urbana nel ciclo WLTP è di 492 chilometri, mentre nel ciclo combinato è di 349 km.

La Fiat e-Doblò nella versione Long è lunga 4,75 metri, alta 1,84 m, con un passo di 2,97 m e larga 1,84 m. Il veicolo commerciale leggero è dotato di sistemi di assistenza alla guida ADAS, quali frenata di emergenza autonoma, rilevatore di stanchezza, sistema di mantenimento della corsia, avviso angolo cieco e riconoscimento dei limiti di velocità. Il cassone di carico è lungo fino a 3,4 metri, alto 1,27 metri e largo 1,24 metri. La capacità di carico è di 800 kg e il volume è di 4,4 m³.

Tra i principali equipaggiamenti di serie della Fiat e-Doblò ci sono cerchi in acciaio da 16″, doppie porte posteriori (1/3-2/3), porta laterale destra scorrevole, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, volante multifunzione, sedile guidatore regolabile in altezza e due porte USB.

L’elenco comprende anche aria condizionata, alzacristalli elettrici, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio posteriori, sistema di controllo della pressione degli pneumatici, cruise control e limitatore di velocità. Il furgone elettrico è inoltre dotato di un centro multimediale che offre il mirroring wireless per Android Auto e Apple Car Play.