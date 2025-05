Fiat Scudo con il nuovo motore 2.2 turbodiesel: al via le vendite in Brasile

Fiat Scudo ha iniziato ad essere venduta con un nuovo motore annunciato all’inizio dell’anno. Il modello disponibile nelle versioni Cargo e Multi è dotato di un motore turbodiesel da 2,2 litri, rafforzando il suo ruolo di leader tra i D-Van con una quota di mercato del 35,5 per cento nel 2025, consolidando la sua prima posizione in questo segmento nel mercato brasiliano dal suo lancio e per due anni consecutivi.

Oltre a essere più potente, Fiat Scudo è diventato anche più economico, raggiungendo 12,4 km/l in città e 13,7 km/l in autostrada

Con il nuovo motore, il nuovo Fiat Scudo è diventato più potente, erogando ora 150 CV e 370 Nm di coppia, ovvero 30 CV in più e un aumento della coppia del 23,2 per cento. La modifica ha portato importanti miglioramenti nei consumi, che raggiungono i 12,4 km/l in città e i 13,7 km/l in autostrada, risultando rispettivamente più economici del 4,2 per cento e del 15,1 per cento, il che rende ancora migliori i costi di gestione del modello, fattore determinante in questo segmento.

Il modello di Fiat mantiene un’eccellente capacità di carico fino a 1,45 tonnellate, con una lunghezza di 5,3 m, 6,1 m³ di volume e 1,97 m di altezza, una configurazione che consente l’agilità necessaria in ambienti urbani, accedendo a luoghi inaccessibili ai veicoli più grandi e contando sull’intelligenza della doppia porta posteriore, con apertura a 180 gradi, oltre alla porta laterale scorrevole, che facilita le operazioni di carico e scarico.

In Brasile Fiat Scudo Cargo è disponibile ad un prezzo di R$ 223.990,00 mentre Scudo Multi parte da un prezzo di R$ 229.990,00.