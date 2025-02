Dodge Durango, il 2026 segnerà il ritorno del venerato motore HEMI V8

Attualmente non ci sono conferme ufficiali, ma secondo alcune fonti anonime, sembra che il leggendario motore HEMI V8 potrebbe fare il suo ritorno sulla Dodge Durango nel modello del 2026. Questo propulsore da 5,7 litri continuerà a equipaggiare la versione R/T, offrendo la solita potenza e coppia che i fan si aspettano: circa 360 cavalli e 529 Nm di coppia.

Una delle caratteristiche principali della Durango R/T è il sistema Fuel Saver, che sfrutta la tecnologia di disattivazione dei cilindri per migliorare l’efficienza del carburante. In pratica, quando il motore non richiede tutta la potenza, il motore può funzionare come un V4 per ridurre il consumo. Tuttavia, nel momento in cui è necessaria una potenza maggiore, la Durango torna automaticamente a essere un V8.

Se la Durango R/T del 2026 dovesse davvero integrare nuovamente il motore HEMI V8 da 5,7 litri, sarebbe un chiaro segnale che Dodge sta ascoltando i desideri dei suoi appassionati. Non tutti, infatti, sono disposti ad adattarsi a motori più piccoli o passare ai veicoli elettrici. La possibilità di acquistare un SUV moderno e potente, con un motore tradizionale sotto il cofano, rappresenta una scelta apprezzata da molti.

Per quanto riguarda i prezzi della Durango R/T 2025, questi partono da 54.890 dollari per la versione base, con la R/T Plus che arriva a 57.890 dollari e la R/T Premium che parte da 61.390 dollari. Le versioni speciali R/T 20th Anniversary Plus e R/T 20th Anniversary Premium sono rispettivamente disponibili da 66.970 e 70.865 dollari. Non è ancora chiaro quanto costeranno i modelli della Durango 2026, ma si prevede un leggero aumento rispetto ai prezzi attuali.

Per chi cerca un modello “base”, la Durango GT del 2025 con 2WD è disponibile a partire da 41.995 dollari, con l’AWD che comporta un costo aggiuntivo di 2.000 dollari. Entrambe le versioni montano un motore V6 da 3,6 litri con 295 cavalli. Infine, non possiamo dimenticare la versione più performante della Durango: la SRT Hellcat. Con un prezzo a partire da 113.720 dollari, questo modello include trazione integrale, un cambio automatico a 8 marce e un motore V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di sviluppare 710 cavalli.