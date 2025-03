Ram 1500, probabile ritorno del motore HEMI V8 e con più potenza

Le ultime indiscrezioni accendono l’entusiasmo degli appassionati di pick-up e prestazioni: il Ram 1500 potrebbe presto riabbracciare i leggendari motori Hemi V8 da 5,7 e 6,4 litri, mentre la versione TRX sarebbe pronta a tornare con ancora più potenza. Ma non finisce qui: anche la Power Wagon potrebbe presto essere equipaggiata con un motore turbodiesel.

Secondo un’e-mail trapelata, presumibilmente inviata da un dipendente di una concessionaria Chrysler, Dodge, Jeep e Ram del Wisconsin, ci sarebbero importanti novità in arrivo per i modelli Stellantis. Il messaggio, riportato da Sportsnaut, suggerisce che durante una presentazione interna siano stati rivelati i piani per il ritorno dell’iconico Hemi V8 da 5,7 litri, che potrebbe essere affiancato dalla variante più potente da 6,4 litri, attualmente disponibile sui modelli heavy-duty.

La notizia più clamorosa, come anticipato, riguarda il Ram 1500 TRX, che secondo le voci tornerà con prestazioni ancora più esagerate. Non è specificato quale motore sarà utilizzato, ma il modello precedente montava un V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di erogare 702 CV. Numeri che gli permettevano di scattare da 0 a 60 mph in soli 4,5 secondi, raggiungere una velocità massima di 195 km/h.

Oltre alle varianti più performanti, Ram starebbe lavorando anche su nuove edizioni speciali. Tra queste spiccano una Night Edition e una variante Warlock per i modelli 2500 e 3500 HD, riprendendo il successo della Ram 1500 2024 che ha già offerto una Night Edition total black e una Warlock molto apprezzata.

Sul fronte delle versioni più off-road, la Power Wagon potrebbe finalmente ricevere un motore Cummins turbodiesel. Si tratterebbe del sei cilindri in linea da 6,7 litri, capace di erogare 430 CV. Questo rappresenterebbe un salto di qualità importante, considerando che l’attuale Power Wagon è disponibile solo con il V8 Hemi da 6,4 litri, che offre 410 CV.

L’e-mail trapelata contiene anche altre rivelazioni interessanti: il 2025 potrebbe essere l’ultimo anno di produzione per la Dodge Durango, mentre la Dodge Hornet riceverà una versione GLH (Goes Like Hell), pensata per esaltare le prestazioni del crossover sportivo. Quest’ultima informazione è confermata direttamente dal CEO di Dodge, Matt McAlear.