Fiat Titano richiamato: rischio attivazione involontaria dell’airbag

Stellantis Brasil ha ufficialmente annunciato un richiamo di sicurezza che riguarda i pick-up Fiat Titano, relativi ai modelli degli anni 2024 e 2025. Il richiamo è stato disposto a causa di un possibile rischio di attrito anomalo nei cablaggi elettrici, localizzati sia nel vano motore che nella soglia della portiera anteriore. Tale problema potrebbe compromettere il corretto funzionamento del veicolo, provocando una perdita improvvisa di potenza o, in casi più gravi, l’attivazione involontaria degli airbag, con potenziali rischi per la sicurezza di conducente e passeggeri.

Fiat Titano: richiamate le unità degli anni 2024 e 2025 per un problema all’airbag

Il servizio di assistenza previsto nell’ambito di questa campagna è iniziata ufficialmente il 2 giugno 2025 e sarà disponibile in tutta la rete nazionale di concessionari autorizzati Fiat. L’intervento tecnico consisterà nell’installazione di protezioni supplementari sui cablaggi elettrici per prevenire il problema e, qualora si rendesse necessario, nella riparazione o sostituzione dei componenti danneggiati in Fiat Titano. Tutte le operazioni saranno effettuate gratuitamente, senza alcun costo per i proprietari dei veicoli coinvolti nella campagna di richiamo.

Secondo l’azienda, in queste unità di Fiat Titano è stata individuata la possibilità di un contatto improprio tra i cablaggi, la vite del piantone dello sterzo e la copertura del battitacco, che rappresenta un rischio di guasti elettrici e potrebbe provocare danni materiali, lesioni fisiche e, in casi estremi, incidenti mortali. Si stima che la riparazione richieda tre ore e deve essere programmata in anticipo. Fiat consiglia ai proprietari di contattare il proprio concessionario di fiducia per programmare l’intervento. Sono coinvolti veicoli con numeri di telaio (non sequenziali) compresi tra RA805021 e SA818959.