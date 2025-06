Nuova Jeep Comanche: il suo ritorno tra innovazione e tradizione farebbe clamore

Stellantis nei giorni scorsi ha finalmente sostituito Carlos Tavares con Antonio Filosa. Questo cambiamento potrebbe portare grandi vantaggi a Jeep, dato che Filosa fino a poco tempo fa era responsabile dell’amato marchio americano di 4×4. L’azienda ha già in cantiere una nuova filosofia di design: uno stile più robusto, alla moda e squadrato. Il nuovo stile sta già prendendo piede, e i primi modelli a portare questa filosofia nella nuova era sono il prossimo modello fuoristrada elettrico Jeep Recon, oltre alle Jeep Compass e Cherokee elettrificate. Qualcuno sul web sogna già nuovi modelli come questa nuova Jeep Comanche che vi mostriamo in questo nostro articolo.

Ecco la nuova Jeep Comanche immaginata da Digimods Design

Si tratta di un render tratto da un video apparso su YouTube nelle scorse ore che è stato realizzato dal designer e artista digitale Digimods DESIGN. Questo ha reinterpretato la nuova Jeep Cherokee appena svelata come un pick-up medio ispirato alla storica Jeep Comanche, venduta tra il 1986 e il 1992. Una proposta suggestiva ma improbabile, considerando che Jeep ha già in gamma il Gladiator. Difficile pensare che Stellantis dia luce verde a due pick-up simili nella stessa fascia di mercato. Dunque questa di una nuova Jeep Comanche è destinato a rimanere solo un progetto virtuale.

La nuova Jeep Comanche di questo render offre un aspetto grintoso, con linee scolpite e proporzioni muscolose che ne esaltano l’anima off-road. L’iconica griglia a sette feritoie viene aggiornata con un look futuristico e dettagli LED, mentre i fari sottili a matrice LED contribuiscono a un frontale audace. Il paraurti anteriore massiccio e la piastra paramotore ne sottolineano l’attitudine per i terreni più difficili. L’assetto rialzato, i generosi passaruota e i cerchi imponenti con dettagli neri opachi completano un profilo solido e deciso, perfetto per chi cerca prestazioni fuoristrada e stile senza compromessi. Si tratta indubbiamente di un’ipotesi suggestiva che però per i motivi che spiegavamo poc’anzi è destinata a rimanere un sogno in un cassetto.