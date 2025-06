Maserati conquista il Circuit of the Americas con MCXtrema, GT2 Stradale e la gamma Nettuno

Maserati North America ha presentato la sua gamma completa di prodotti sull’iconico Circuit of the Americas (COTA), presentando per la prima volta in pista sul suolo statunitense la MCXtrema e la GT2 Stradale. Progettati per dominare, entrambi i modelli – insieme alla MC20 Cielo, alla GranTurismo Trofeo, alla GranCabrio Trofeo e alla Grecale Trofeo – hanno dimostrato l’incessante ricerca del marchio per le prestazioni e l’eccellenza ingegneristica italiana.

Maserati mostra per la prima volta in pista negli USA la MCXtrema e la GT2 Stradale

Sullo sfondo dell’impegnativo tracciato del COTA, caratterizzato da 20 curve e dalla salita di 41 metri che porta alla curva 1, l’esclusivo programma in pista di Maserati ha immerso gli ospiti nel DNA motoristico del marchio.

“La gamma Maserati non si limita alle prestazioni, ma offre un piacere di guida senza pari”, ha dichiarato Andrea Soriani, responsabile di Maserati Nord America. “Il nostro tempo al COTA non è stato solo un’altra giornata in pista, ma un legame profondo con la nostra tradizione e un’audace dimostrazione dello spirito innovativo di Maserati oggi. Abbiamo dato vita a 110 anni di passione, ingegneria e pura artigianalità italiana, e questo è solo l’inizio: ci stiamo solo riscaldando, con altre esperienze adrenaliniche, solo su invito, all’orizzonte.”

Il programma di guida immersiva prevedeva un mix curato di giri in pista ad alte prestazioni, sessioni di autocross cronometrate e sessioni dinamiche su strada. L’evento ha incluso anche un’integrazione dedicata con il brand partner Pirelli, che ha fornito tutti i set di pneumatici in loco, oltre all’ospitalità Maserati a bordo pista, offrendo ai partecipanti un’esperienza di brand unica e di alto livello.

Dai “bolidi” da corsa pensati solo per la pista alle icone pronte per la strada, gli ospiti hanno guidato una gamma che ha messo in mostra l’intero spettro delle capacità di Maserati:

MCXtrema –La creazione più potente di Maserati fino ad oggi, la MCXtrema è un’auto da corsa omologata per la pista. È alimentata dalla versione più potente del motore brevettato Nettuno V6, che eroga ben 730 cavalli.

GT2 Stradale – Supersportiva appena omologata per la circolazione su strada, la GT2 Stradale fonde il DNA vincente della GT2, attualmente impegnata nella Fanatec GT2 European Series, con la presenza su strada della MC20, la vettura simbolo della Casa di Maranello. Questo evento ha segnato la sua prima apparizione su strada in Nord America.

MC20 Cielo – L’evoluzione open-air della MC20 di Maserati, la MC20 Cielo offre un’esperienza di guida coinvolgente, con il cielo che si estende. La carrozzeria leggera in fibra di carbonio e il motore Nettuno garantiscono una dinamica di guida entusiasmante, mentre il tetto retrattile elettrocromico svela il cielo con il semplice tocco di un pulsante.

GranTurismo Trofeo – Moderna espressione di oltre 75 anni di tradizione Maserati nelle gran turismo, la GranTurismo Trofeo coniuga un design italiano senza tempo con l’ingegneria più avanzata. La coupé con motore Nettuno presenta un telaio leggero in alluminio e magnesio, sospensioni a doppio braccio oscillante e molle ad aria per una guida elegante e sportiva.

GranCabrio Trofeo – Aggiungendo all’euforia della capote abbassata tipica della famiglia delle gran turismo Maserati, la GranCabrio Trofeo offre le stesse prestazioni e lo stesso lusso della sua controparte coupé, con l’ulteriore emozione della guida all’aria aperta.

Grecale Trofeo – Il SUV Maserati per tutti i giorni, Grecale Trofeo, combina uno spazio interno ai vertici della categoria con un motore Nettuno V6 da 523 cavalli. Unisce lusso, versatilità e potenza con l’inconfondibile stile italiano.

“Il COTA è un circuito che incarna il DNA racing di Maserati. Il nostro Marchio è nato in pista quasi 100 anni fa e, fin dalla sua nascita, ha trasferito tecnologie all’avanguardia dalla pista alla produzione su strada e viceversa”, ha dichiarato Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse. “La nostra MCXtrema è la massima espressione di questo trasferimento tecnologico, grazie al suo potente motore Nettuno, spinto al limite e senza confini. È emozionante vedere la nostra “bestia” correre su un circuito iconico della Formula 1, sull’Olimpo del motorsport, con la consapevolezza che il suo rombo è quello di un motore brevettato Maserati, che include la precamera di combustione, una tecnologia che ha origine dalla Formula 1. In varie forme, questa caratterizza anche l’intera gamma. Una storia “dalla pista alla strada” che rivive in ognuna delle nostre supersportive!”

Con oltre un secolo di storia nel mondo delle corse, Maserati continua a definire il futuro della mobilità di lusso ad alte prestazioni. Ogni prodotto incarna perfettamente i valori fondamentali del marchio: innovazione, design, artigianalità e il brivido della guida sportiva.