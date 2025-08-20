Stellantis festeggia i 2 milioni di veicoli prodotti presso il Goiana Automotive Hub

Lo Stellantis Automotive Hub di Goiana ha raggiunto il traguardo storico di 2 milioni di veicoli prodotti a Pernambuco. Inaugurato nel 2015, il complesso si è affermato come uno degli stabilimenti Stellantis più moderni e sostenibili al mondo, svolgendo un ruolo strategico per il Brasile e l’intera regione.

Con oltre 48 mila unità vendute, Rampage è il “2 milionesimo veicolo” prodotto nel Goiana Hub

“Raggiungere il traguardo dei 2 milioni di veicoli prodotti in appena un decennio dimostra la forza di Stellantis in Brasile e in America Latina, nonché il talento e la dedizione delle migliaia di persone che fanno parte di questa storia. Il Goiana Hub è nato innovativo, rimane all’avanguardia nel settore automobilistico e continua a crescere in modo sostenibile, con eccellenza ed efficienza”, afferma Glauber Fullana, vicepresidente della produzione di Stellantis per il Sud America.

L’impatto della Polo va ben oltre la produzione di veicoli. Negli ultimi dieci anni, lo stabilimento di Pernambuco si è distinto per l’innovazione di processo, guidando il lancio di nuovi prodotti e creando un ampio ecosistema di fornitori e fornitori di servizi, raggiungendo i 38 fornitori locali entro il 2025. Il complesso è anche un importante motore di sviluppo sociale ed economico. Genera oltre 14.700 posti di lavoro diretti, oltre a iniziative di sviluppo professionale che rafforzano l’economia locale.

“Questo traguardo è stato possibile solo grazie al nostro personale altamente qualificato che ogni giorno mette a frutto il proprio talento e la propria dedizione per raggiungere l’eccellenza. È grazie a questo team che continuiamo a offrire veicoli competitivi e sostenibili, apprezzati dai clienti sia in Brasile che all’estero”, sottolinea Francis Ribeiro Jorge, Direttore del Polo di Goiana.

Il 2 milionesimo veicolo è stato il Rampage, il primo pick-up Ram progettato, sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America. Quinto modello ad entrare in produzione a Goiana, il Rampage simboleggia la forza dell’ingegneria e della produzione brasiliana: la sua progettazione ha coinvolto oltre 800 ingegneri e tecnici, con 1,2 milioni di ore di sviluppo.

Dal suo lancio nel 2023, la Rampage ha rapidamente conquistato il mercato brasiliano. A luglio di quest’anno, il modello ha raggiunto le 48.000 unità vendute e ha già accumulato 25 premi dalla stampa specializzata, affermandosi come punto di riferimento per raffinatezza, sicurezza e contenuti tecnologici nel segmento. Attualmente, il Goiana Automotive Hub produce cinque modelli di grande successo dei marchi Fiat, Jeep e Ram: Jeep Renegade, Compass e Commander, oltre alla Fiat Toro e alla Rampage stessa.

Oltre a servire il mercato interno, il Goiana Automotive Hub svolge un ruolo strategico per le esportazioni di Stellantis. Dalla sua inaugurazione, sono state spedite all’estero oltre 250.000 unità. Nel 2024 e nel 2025, la struttura ha stabilito record storici nelle esportazioni verso diversi paesi dell’America Latina, rafforzando la competitività dell’industria automobilistica brasiliana sulla scena globale.

Con una capacità produttiva installata di 280.000 veicoli all’anno, il Goiana Automotive Hub si è affermato come punto di riferimento globale nel settore automobilistico, coniugando eccellenza ingegneristica, innovazione tecnologica e sostenibilità. Preparato alle prossime sfide della mobilità, l’impianto continuerà a lanciare veicoli sempre più moderni, anche con tecnologie ibride.

Questo futuro ha già iniziato a materializzarsi. Stellantis ha recentemente annunciato la produzione di sei nuovi modelli nello stabilimento tra il 2025 e il 2030, che riceveranno anche 13 miliardi di R$ di investimenti durante questo periodo. Tra i nuovi modelli c’è il primo veicolo dotato di tecnologia bio-ibrida, che sarà lanciato nel 2026.