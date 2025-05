Alfa Romeo Tonale MY26: avvistata per la prima volta in strada la versione aggiornata

Alfa Romeo Tonale MY26 è la versione aggiornata del SUV di segmento C del biscione che subirà entro fine anno un aggiornamento che servirà a contrastare il calo delle vendite che il modello sta subendo da qualche tempo a questa parte e contemporaneamente ad avvicinare il SUV al resto della gamma della casa automobilistica milanese ed in particolare al SUV compatto Alfa Romeo Junior.

Primo avvistamento in strada per Alfa Romeo Tonale MY26

L’avvistamento del prototipo di Alfa Romeo Tonale MY26 è avvenuto nei giorni scorsi come si evince dalle foto spia di Gabetz Spy Unit pubblicate da Walter Vayr sui social. Si dovrebbero avere aggiornamenti nell’abitacolo ed in particolare all’infotainment. Al momento non è chiaro quali altre novità ci potrebbero essere. Si era vociferato di qualche lieve cambiamento estetico ma in queste immagini non si notano novità. Ovviamente essendo il primo prototipo che viene avvistato non si esclude che qualcos’altro ancora possa emergere anche se comunque non ci dovrebbero essere stravolgimenti clamorosi.

Alfa Romeo Tonale MY26 avrà il compito di migliorare la situazione del modello sul mercato nei prossimi anni in attesa dell’arrivo di una nuova generazione o comunque di una sua erede che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare nel corso del 2028 su piattaforma STLA Medium e avere finalmente versioni completamente elettriche. Non è ancora chiaro se questo modello continuerà ad essere prodotto a Pomigliano o altrove. Potrebbe inoltre anche debuttare una variante Quadrifoglio. Ricordiamo infine che attualmente Tonale è al centro di una polemica con Unarma che ha presentato denuncia contestando l’idoneità al servizio a causa di gravi problemi di tenuta di strada.