Fiat 124 Spider: emesso richiamo per 1.800 esemplari

Nelle scorse ore un nuovo richiamo è stato emesso per un’auto del gruppo Stellantis. Questa volta si tratta di un modello uscito di produzione già da alcuni anni: Fiat 124 Spider. Il richiamo coinvolge più di 1.800 auto con pompe del carburante DENSO che potrebbero avere dei problemi. A quanto pare in queste auto le pompe del carburante possono improvvisamente guastarsi durante la guida, lasciando i conducenti bloccati e incapaci di riavviare le auto.

Richiamati 1.800 esemplari di Fiat 124 Spider per un problema alla pompa del carburante

Il richiamo di Fiat 124 Spider è avvenuto a seguito del richiamo di Mazda MX-5 ad inizio novembre per lo stesso motivo. Le due auto infatti venivano prodotte insieme negli stabilimenti del produttore giapponese. Secondo quanto comunicato con questo richiamo, a causa di problemi durante l’utilizzo del solvente per asciugare le giranti della pompa del carburante si possono verificare minuscole crepe sulle superfici della girante.

Ciò può far sì che la girante assorba troppo carburante, deformando la girante che può quindi colpire il corpo della pompa del carburante, provocandone il guasto. Secondo quanto dichiarato da Stellantis, fino allo scorso 10 novembre nessuna notizia di incidenti provocati da questo problema è arrivata.

Le Fiat 124 Spider coinvolte sono state tutte vendute in Nord America. 1.622 di queste si trovano negli Stati Uniti mentre le altre 205 in Canada. Come sempre accade in questi casi i proprietari dei veicoli coinvolti saranno avvisati. In questo caso le comunicazioni dovrebbero arrivare entro l’1 gennaio del 2022.

A quel punto gli automobilisti dovranno portare le loro auto nelle officine autorizzate più vicine per la sostituzione della pompa del carburante. Il tutto avverrà ovviamente a titolo gratuito. Vi aggiorneremo nel caso di ulteriori novità a proposito di questo richiamo.

