Lancia e Eberhard & Co: eleganza in movimento, anche al polso

In occasione del debutto della Lancia Ypsilon HF, Lancia ed Eberhard & Co. celebrano la passione per le prestazioni, lo stile italiano e l’artigianalità di alta gamma con un orologio in edizione esclusiva, limitato a 120 esemplari per ogni versione di quadrante. Questo progetto è il risultato di valori condivisi e del desiderio di offrire un’interpretazione contemporanea del patrimonio sportivo, della cura per i dettagli e dello spirito pionieristico.

Questo orologio, animato da un movimento meccanico a carica automatica, rappresenta l’incontro tra il mondo delle corse e l’arte orologiera, di cui il marchio svizzero è emblema dal 1887. La cassa in acciaio da 41 mm racchiude un quadrante di ispirazione racing, disponibile in blu, bianco o nero, con indici luminescenti, finitura “soleil” e l’inconfondibile logo HF con l’Elefante Rosso a ore 6. Il rosso è ripreso sulla lancetta centrale dei secondi e sul numero “60” sulla scala dei minuti.

La lunetta lucida e il vetro zaffiro antiriflesso mettono in risalto l’eleganza del design dell’orologio, che può essere abbinato a un cinturino in pelle vintage con passanti e cuciture rosse che richiamano le caratteristiche da corsa all’interno dell’abitacolo della Ypsilon HF, oppure a un bracciale sportivo in acciaio inossidabile Chablis con chiusura 2CLICK a 2 pulsanti. L’orologio sarà disponibile per l’acquisto negli ultimi mesi dell’anno presso una selezione di concessionari ufficiali Eberhard & Co.: un pezzo da collezione per chi vive il tempo come stile, performance e autenticità.