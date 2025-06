Lancia Ypsilon HF, la hot hatch elettrica arriva con un prezzo aggressivo

A dodici mesi dalla presentazione del primo concept, Lancia alza finalmente il sipario sulla versione definitiva della sua nuova punta di diamante elettrica, ovvero la Ypsilon HF. Si tratta della declinazione ad alte prestazioni della compatta urbana italiana, che rispolvera una sigla leggendaria per la casa torinese.

Con un design aggressivo e soluzioni tecniche avanzate, la Ypsilon HF punta dritta al cuore della nuova generazione di hot hatch elettriche, promettendo prestazioni superiori e un listino sorprendentemente competitivo. La campagna di lancio ufficiale prende il via in Italia proprio in questa settimana di giugno 2025, con uno spot pubblicitario dedicato. Ma è dalla Spagna, dove il modello viene prodotto, che arriva la notizia più attesa. Senza ulteriori indugi, il prezzo.

Con un prezzo di listino fissato a 41.519 euro, la nuova HF entra nella stessa fascia della Alpine A290 GT Performance (che sta a 41.700 euro) e della Peugeot e-208 GTi, svelata recentemente durante la 24 Ore di Le Mans. Ma l’italiana offre di più.

Sotto il cofano, la Ypsilon HF monta un motore elettrico da 280 CV, capace di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi. Numeri che mettono in ombra sia la Alpine (220 CV, 0-100 in 6,4 secondi) che l’Alfa Romeo Junior Veloce (240 CV, 0-100 in 5,9 s). La francese Peugeot e-208 GTi, pur condividendo la medesima piattaforma tecnica, resta dietro di un decimo, quindi 5,7 secondi.

Lancia ha anche curato ogni dettaglio tecnico, dato che la HF è dotata di differenziale meccanico Torsen, per una trazione impeccabile, e freni firmati Alcon Motorsport, garanzia di resistenza e potenza in frenata. Il telaio ribassato e le carreggiate allargate completano un pacchetto che promette una dinamica di guida da vera sportiva compatta.

L’autonomia dichiarata non è ancora ufficiale, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 350-360 km WLTP, in linea con le principali concorrenti elettriche del segmento. Ma il pubblico saprà riscoprire il fascino della sportività italiana targata Lancia in un mercato dominato da francesi elettriche? D’altronde, la Ypsilon HF ha tutte le carte in regola per diventare la nuova protagonista tra le elettriche ad alte prestazioni da città.