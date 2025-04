Citroën Jumpy Type-H Pack: la serie speciale un omaggio a una delle icone del marchio

Alla vigilia del 30° anniversario del Jumpy, lanciato nel 1995 e prodotto in Francia nello stabilimento di Hordain, Citroën lancia una serie speciale Citroën Jumpy Type-H pack. Elettrico o diesel, ultra-pratico, confortevole e dotato di tutti gli equipaggiamenti per facilitare il lavoro quotidiano, questa versione immagine illustra il miglior know-how di Citroën al servizio dei professionisti. Un omaggio all’emblematico Type-H e riccamente dotato, collega un veicolo ultra-moderno alle forti radici storiche di Citroën nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, che ha rappresentato oltre il 30% delle vendite Citroën nel 2024.

Jumpy è il furgone che fa tutto. Spazioso, con un grande volume di carico, pratico e funzionale, è a suo agio in città con le sue dimensioni compatte così come su strada. Fortemente riprogettato nel 2024, stabilisce il punto di riferimento per versatilità ed efficienza, con l’ultima generazione di comfort, connettività e dotazioni di sicurezza. Il suo nuovo look, che incorpora la nuova immagine della Marca, ne esalta ulteriormente l’attrattiva. Riccamente equipaggiato e disponibile con motore elettrico o diesel, Jumpy Type-H Pack illustra la migliore competenza di Citroën.

Basato sulla versione M da 4,98 m e disponibile anche con cabina estesa, Citroën Jumpy Type-H pack è dotato di una serie di equipaggiamenti standard su misura per le esigenze e i desideri dei professionisti, tra cui Stile con decorazioni specifiche sulle fiancate e sul posteriore del veicolo, pacchetto look comprensivo di “paraurti in tinta con la carrozzeria + longheroni e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria + fasce laterali verniciate in Nero Perla Nera“, cerchi in lega da 17” taglio diamante, fari full LED e fendinebbia.

Il pacchetto comfort comprende accesso e avviamento a mani libere, un caricabatterie a induzione per smartphone e il controllo automatico del clima. Un’interfaccia digitale avanzata: con un quadro strumenti digitale da 10 pollici. Questo quadro strumenti a colori consente ai conducenti di personalizzare la visualizzazione delle informazioni chiave. Il moderno sistema di infotainment si basa su un touchscreen HD da 10″ situato al centro della plancia. Facile da usare ed estremamente fluido, questo touchscreen consente di controllare l’ambiente multimediale, come la musica o il telefono, nonché le funzioni di configurazione del veicolo. Incorpora la navigazione 3D connessa, che guida i professionisti in tutti i loro viaggi e tiene conto delle condizioni del traffico in tempo reale. Lo schermo centrale da 10 pollici è connesso in modalità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto.

Dynamic Surround Vision: vedere ciò che non si può vedere. Poiché è spesso difficile farsi un’idea precisa dell’ambiente circostante quando si guida un furgone, il nuovo Jumpy è dotato di due telecamere: una sopra la portiera posteriore sinistra e una sotto lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero. Entrambe sono collegate al nuovo specchietto retrovisore centrale digitale, offrendo al conducente una visuale precisa della parte posteriore e del lato passeggero del veicolo durante la guida o il parcheggio.

Il pacchetto Moduwor , con illuminazione migliorata all’interno del furgone, e il pacchetto Winter, con sedili in pelle riscaldati e volante, Citroën Jumpy Type-H Pack è disponibile in versione elettrica, che abbina un motore da 100 kW (136 CV) a una batteria da 75 kWh, offrendo fino a 352 km di autonomia . Ciò garantisce una versatilità ottimale, consentendogli di adattarsi alle diverse esigenze dei professionisti: cantieri (con sospensioni rialzate, skid plate, ecc.), lunghi tour (con aiuti alla guida dedicati al comfort e alla sicurezza), o in città (con maggiore agilità e facilità).

Senza rinunciare alle caratteristiche che hanno decretato il successo di Jumpy (volume di carico e portata identici alla versione a combustione interna), questa versione elettrica offre un comfort senza pari (nessuna vibrazione, nessun rumore e grande fluidità di movimento), il piacere di guidare in modalità elettrica, la libertà di accesso alle aree soggette a limiti di emissione di CO2 e costi di gestione ridotti. Tutti vantaggi importanti per i professionisti.

Jumpy Type-H Pack è dotato di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW e può essere dotato di un caricabatterie trifase opzionale da 11 kW per una facile ricarica. Con una wall-box da 7,4 kW, la batteria da 75 kWh può essere ricaricata completamente in 11 ore e 20 minuti. Su una wall-box da 11 kW, la ricarica completa si ottiene in 7,5 ore per la batteria da 75 kWh. Su un caricabatterie rapido da 100 kW, ci vogliono solo 45 minuti per caricare la batteria dal 5% all’80%.

Citroën Jumpy Type-H Pack è disponibile anche in versione Blue Hdi 180 S&S EAT8 per chi desidera più potenza e facilità d’uso. Questa versione sviluppa 400Nm di coppia a 2.000 giri/min e consuma 7,2l/100 km WLTP nel ciclo combinato e fino a 6,2l/100 km WLTP ad alta velocità, con emissioni di CO2 a partire da 188 g/km nel ciclo combinato

Citroën Jumpy Type-H Pack è un riferimento al suo illustre e ormai iconico antenato, il Type-H, un popolare e iconico furgone prodotto tra il 1947 e il 1981. Con la sua trazione anteriore, il design cubico, il pianale ribassato per facilitare il carico e le porte scorrevoli, è estremamente pratico per artigiani, negozianti e servizi pubblici. Con un motore a quattro cilindri derivato dal Traction Avant, il Type-H è robusto e facile da manutenere. Il suo volume utilizzabile e la sua modularità attraggono rapidamente un’ampia gamma di mestieri, dai fornai agli autisti di ambulanze e ai food truck all’avanguardia.

Progettato per soddisfare le esigenze di trasporto e consegna del dopoguerra, si distingue per la carrozzeria in lamiera ondulata, ispirata agli aerei Junkers. Questa scelta estetica e funzionale ha alleggerito la struttura, rafforzandone al contempo la rigidità. È questa caratteristica che la serie speciale riprende nella serigrafia sulle fiancate e sul posteriore del mezzo, che riprende in un ammiccamento il tema della lamiera ondulata. Oggi, il Type-H è un veicolo di culto, apprezzato dai collezionisti e dagli appassionati di veicoli retrò. Il suo design unico fa sì che venga spesso trasformato in un camioncino per lo street food, un veicolo per eventi o un oggetto decorativo vintage.