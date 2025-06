Jeep Avenger: a giugno 2025 sconti fino a 9.000 euro sul listino prezzi

Jeep Avenger è una delle auto più popolari in Italia. Il recente SUV entry level della casa americana è il SUV più venduto in assoluto nel nostro paese e una delle vetture con più immatricolazioni dell’intero mercato. Jeep vuole continuare a mantenere alti i livelli di vendita e per questo ha previsto promozioni molto interessanti per chi desidera acquistare il suo SUV compatto nel corso del mese di giugno del 2025.

Jeep Avenger: le promozioni di giugno 2025 per acquistarlo in Italia

Jeep Avenger è disponibile in diverse motorizzazioni: benzina, ibrida leggera, ibrida con trazione integrale ed elettrica. Su questa pagina vi presentiamo i prezzi promozionali per cinque versioni attualmente in offerta. La versione benzina Longitude 1.2 Turbo da 100 CV, normalmente a 24.950 euro, è proposta a 21.900 euro con finanziamento, che include un anticipo di 5.197 euro, 35 rate mensili da 149 euro, TAN fisso al 7,99% e TAEG al 10,32%, con una maxi rata finale di 16.371,5 euro. Per la Summit Full-Electric, il prezzo di listino di 42.400 euro scende a 33.400 euro con Easy Wallbox in omaggio. L’offerta prevede un anticipo di 9.033 euro, 35 rate da 149 euro, TAN 2,99% e una rata finale di 22.054,9 euro. Il costo totale dell’auto elettrica è circa 36.400 euro.

Da non perdere anche la versione ibrida Longitude e-Hybrid 1.2 da 110 CV di Jeep Avenger, solitamente proposta a 26.950 euro, ora in offerta a 25.950 euro, con uno sconto di 1.000 euro. L’opzione prevede un anticipo di 6.915 euro, 35 rate mensili da 149 euro, TAN fisso al 4,99%, TAEG al 7,9%, e una maxi rata finale di 17.995,5 euro.

Per la Jeep Avenger 4xe con trazione integrale, modello Upland 1.2 da 136 CV, il prezzo scende da 31.950 a 30.950 euro con 35 rate da 199 euro ciascuna. Infine, la Jeep Avenger 4xe The North Face, sempre 1.2 136 CV MHEV e con trazione integrale, è disponibile a 36.950 euro con uno sconto di 1.000 euro e 35 rate da 199 euro.