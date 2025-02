Jeep e The North Face: i due marchi uniscono le loro community

Nell’ottobre 2024, Jeep e The North Face hanno unito le forze per creare un veicolo unico che rappresenta i valori di avventura ed esplorazione dei due marchi. Consolidando la loro missione di incoraggiare gli individui a superare i propri limiti e perseguire la libertà, la collaborazione si sta rafforzando. I due audaci marchi hanno scelto di unire le loro comunità per renderle più forti.

Con la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si rafforza la partnership avventurosa tra i due marchi iconici

In uno spirito di connessione, Jeep parteciperà ai Winter Basecamp ospitati da The North Face per celebrare la bellezza del mondo naturale. Gli eventi speciali si svolgeranno a Chamonix, Francia; Garmisch, Germania; e Cortina, Italia. Numerose attività per gli amanti della montagna e degli sport invernali si svolgeranno nei tre Winter Basecamp a partire da giovedì 27 febbraio fino al 2 marzo. Tutte le location sono perfettamente adatte al tipo di esperienza offerta da The North Face, per le persone che vogliono scoprire di più sul paesaggio montano, rafforzando al contempo l’unione tra i due marchi iconici. Il coinvolgimento di Jeep nei Winter Basecamp di TNF celebra la loro collaborazione per l’esplorazione ecosostenibile e l’apprezzamento estetico.

Durante questi eventi ad alta quota, le comunità Jeep e The North Face possono partecipare a diverse masterclass e workshop, entrando in contatto con altri avventurieri in un ambiente alpino. Inoltre, gli esploratori potranno testare i prodotti TNF negli ambienti per cui sono stati progettati e visitare terreni mozzafiato fuori pista accompagnati da guide esperte. I partecipanti avranno anche il prezioso compito di fornire feedback sul prodotto testato, evidenziando l’importanza delle opinioni dei consumatori per lo sviluppo dei nuovi prodotti.

La collaborazione è incentrata sull’unione di due comunità forti, evidenziando l’impegno dei marchi nell’esplorazione sostenibile della natura. Questo approccio enfatizza l’uso di materiali di alta qualità che danno priorità al comfort sia per le persone che per il pianeta. Infatti, il primo risultato della partnership, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, è una dimostrazione di questa filosofia: una fusione strategica dei materiali giusti ed elementi iconici, insieme a un design funzionale che riflette l’ambiente naturale.

Questa edizione limitata è dotata di un propulsore ibrido da 48 V, con un potente motore turbo da 1,2 litri che genera 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW situati nella parte anteriore e posteriore e trazione integrale. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è un veicolo altamente esclusivo che riflette l’eccellenza dei marchi Jeep e The North Face, rappresentando un significativo progresso nel percorso di elettrificazione di Jeep e presentando un design esclusivo che riecheggia i prodotti The North Face.