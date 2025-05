Nuova Lancia Montercarlo: ecco come sarebbe in versione moderna

La nuova Lancia Montecarlo, protagonista di un render firmato da Angelo Berardino, rappresenta una visione creativa di quello che potrebbe essere il design di una futura reinterpretazione della celebre sportiva del marchio torinese. Al momento, però, non si tratta di un progetto ufficiale né di un modello confermato da Lancia: è semplicemente un esercizio di stile, un’ipotesi estetica che consente agli appassionati di sognare il possibile ritorno di una delle auto più iconiche della casa.

Ecco come sarebbe una nuova Lancia Montecarlo

In attesa di conferme concrete su nuovi modelli, l’attenzione resta puntata sulla prossima Lancia Gamma, la vera novità annunciata per il 2026, che sarà prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Questo render, pur non corrispondendo a un piano industriale reale, accende la fantasia dei fan del marchio e tiene viva la speranza di un rilancio anche nel segmento delle sportive.

La Lancia Montecarlo, conosciuta nel mercato statunitense come Lancia Scorpion, è stata una delle vetture sportive più iconiche del marchio torinese. Prodotta da Pininfarina per Lancia, fu realizzata in due distinte serie: la prima, dal 1975 al 1978, con il nome Beta Montecarlo; la seconda, dal 1979 al 1981, semplicemente come Montecarlo. Disponibile nelle versioni Coupé e Targa (con tetto in tela removibile), fu commercializzata anche negli Stati Uniti tra il 1976 e il 1977.

In totale, sono stati costruiti 7.798 esemplari, rendendola una vettura rara e ricercata tra i collezionisti. Oggi, il fascino della Montecarlo continua ad accendere l’immaginazione degli appassionati, molti dei quali sperano in un suo ritorno. Un render recentemente pubblicato, molto apprezzato online, alimenta questi sogni. Tuttavia, al momento non esistono piani concreti per un revival del modello: Stellantis è infatti concentrata sul rilancio del marchio con altri progetti ufficiali.

Nel render realizzato da Angelo Berardino, la nuova Lancia Montecarlo viene immaginata in un elegante rosso Lancia, omaggio alla tradizione del marchio. L’ispirazione deriva chiaramente dal modello storico, ma la reinterpretazione introduce linee moderne e dettagli attuali, che la avvicinano al design delle sportive contemporanee. Tra gli elementi che spiccano c’è la presenza dei tubi di scarico, indizio di una configurazione con motore termico, a differenza della direzione elettrica verso cui si sta orientando gran parte del settore.

Questo esercizio stilistico alimenta la nostalgia e il desiderio degli appassionati di rivedere una sportiva nel listino Lancia, ma al momento un simile progetto non è tra quelli confermati ufficialmente. Prima di poter ipotizzare il ritorno di un’icona come la Montecarlo, il marchio torinese dovrà completare il proprio rilancio, già avviato con il debutto della nuova Ypsilon, a cui seguiranno la Gamma nel 2026 e la Delta nel 2029.