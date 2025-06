Gara impegnativa per la Maserati MSG Racing a Giacarta

L’E-Prix di Giacarta non ha dato i risultati sperati dalla Maserati MSG Racing, poiché la gara si è conclusa con un doppio ritiro sia per Jake Hughes che per Stoffel Vandoorne. La giornata è iniziata in modo competitivo, con Jake Hughes e Stoffel Vandoorne che si sono distinti nelle prove libere mattutine sotto la pioggia, promettendo buone prestazioni per le qualifiche. La competizione è stata serrata nella fase a gironi. Pur essendo appena dietro ai leader, i due piloti non sono riusciti a superare la fase a gironi.

Niente da fare per Maserati MSG Racing all’E-Prix di Giacarta

Considerando che le alte temperature sono un fattore critico per le prestazioni, la chiave per risalire in classifica era la corretta gestione della gara. I due piloti sono partiti bene, senza guadagnare troppe posizioni ma applicando subito le rispettive strategie.

Il piano era di andare lungo in gara, gestire le temperature di batteria e pneumatici delle due Maserati Tipo Folgores, per poi scatenare gli otto minuti di Attack Mode nelle fasi finali della gara per sfruttare al meglio gli eventuali concorrenti che fossero entrati in “modalità gestione”. Stava andando tutto come previsto, finché Jake non ha ricevuto un allarme per la temperatura della batteria, che ha di fatto posto fine alla sua gara.

Questo ha fatto entrare la safety car. Stoffel sperava di capitalizzare, con la griglia di partenza che si stava chiudendo e con ancora sei minuti di Attack Mode da sfruttare. Ma oggi non è andata così per Maserati MSG Racing. Purtroppo Stoffel ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro. Nonostante l’incidente, è rimasto illeso, ma ha messo fine a qualsiasi potenziale punto per il team a Giacarta. Maserati MSG Racing guarda ora alle ultime quattro gare della stagione: le doppie gare di Berlino e Londra. C’è ancora molto da fare in qualifica, ma il team spera di concludere l’undicesima stagione in bellezza.

Cyril Blais, Team Principal, Maserati MSG Racing: “Non è mai una cosa che vogliamo che entrambe le vetture non finiscano la gara, soprattutto dopo tutto il duro lavoro svolto da tutti per questa gara incredibilmente impegnativa a livello fisico. Dire che è una vera delusione è un eufemismo. Dobbiamo analizzare a fondo cosa è andato storto questo fine settimana. Ci prenderemo il tempo necessario prima di Berlino, ci riorganizziamo e raggiungeremo una posizione più forte in vista delle ultime due gare doppie della stagione”.

Jake Hughes, Pilota, Maserati MSG Racing: “È stato un finale di weekend deludente. Non è mai bello vedere entrambe le vetture non finire la gara, ma è stato un peccato perché penso che oggi avessimo un buon ritmo. In tutte le condizioni, in testa alla FP2 sul bagnato, e sull’asciutto ero a una curva dal duello. Ok, è un po’ un se, un ma e un forse, ma dimostra che il potenziale della vettura che il team mi ha dato c’era. In gara, partendo da dove siamo partiti e con la strategia che avevamo, sapevamo che avremmo sbilanciato verso la seconda metà di gara. Prima di avere la possibilità di arrivare lì e vedere la nostra strategia in azione, siamo crollati. Dobbiamo capire cosa è successo. Soprattutto, sono contento che Stoff stia bene.”

Stoffel Vandoorne, Pilota, Maserati MSG Racing: “È stato un weekend difficile, conclusosi con uno sfortunato ritiro in gara a causa di un brutto incidente. Non so esattamente cosa sia successo, ma abbiamo avuto molti allarmi sul cruscotto e abbiamo perso i freni. Il pedale del freno è andato a fondo e ho avuto un forte impatto frontale. Fortunatamente, mi sento bene, quindi è un aspetto positivo. Ma è stato un weekend difficile a tutto tondo: condizioni difficili da gestire, non avevamo il ritmo giusto al momento giusto e le condizioni della pista erano piuttosto inaccettabili per la Formula E, con così tanta polvere in pista. È stata una situazione molto difficile da gestire, ma sento che ora abbiamo bisogno di resettare e speriamo di tornare più forti a Berlino”.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse: “Oggi le condizioni erano impegnative, ma abbiamo cercato di affrontare la gara con la giusta mentalità, come sempre. La fortuna non è stata dalla nostra parte oggi e purtroppo non è bastata. Faremo tesoro di questa gara per affrontare la prossima parte finale della stagione, per sfruttare le opportunità che ci vengono offerte in tutti gli appuntamenti rimanenti e riuscire ad avvicinarci al gruppo di testa”.