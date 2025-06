Nuova Alfa Romeo Stelvio: si avvicina il momento in cui sapremo quando debutterà

Nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà in ritardo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Ricordiamo che l’ex CEO del biscione Jean Philippe Imparato negli scorsi anni aveva ipotizzato la primavera del 2025 come data di debutto del nuovo SUV di seconda generazione, più di recente era stato ipotizzato da molti l’estate 2025 come data di debutto. Poi nelle scorse settimane abbiamo saputo dei ritardi a causa dell’implementazione di versioni termiche nalla gamma del modello, ritardi confermati dal CEO Santo Ficili in occasione della presentazione della collaborazione di Alfa Romeo con Luna Rossa.

Sarà Antonio Filosa probabilmente ad anticipare la data di debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio

La domanda che tutti si fanno in questo momento a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio e quando sarà svelata la nuova data di debutto. Secondo indiscrezioni non dovremmo poi aspettare così tanto per sapere in che periodo il nuovo modello sarà svelato. Infatti dovrebbe essere il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ad annunciarlo ufficialmente. Ricordiamo che il nuovo amministratore delegato entrerà in carica ufficialmente il prossimo 23 giugno. Sembra plausibile che nel corso della prossima estate Filosa possa annunciare i nuovi piani di Stellantis per i prossimi anni confermando i lanci in arrivo per i vari brand del gruppo a cominciare proprio da Alfa Romeo che come sappiamo ha intenzione nei prossimi anni di arricchire la sua gamma con numerosi nuovi modelli a cominciare proprio dalle future generazioni di Stelvio e Giulia.

Dunque nelle prossime settimane è probabile che finalmente avremo maggiori certezze su quelli che sono gli effettivi ritardi della nuova Alfa Romeo Stelvio che secondo alcuni potrebbe addirittura slittare all’autunno del 2027 con la nuova Giulia che invece arriverebbe non prima del 2028. Speriamo ovviamente che le cose non stiano realmente così e che i tecnici del biscione siano in grado di risolvere più velocemente i problemi che hanno causato questo ritardo. Ricordiamo infine che la seconda generazione di Stelvio sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large, sarà leggermente più grande del modello attuale e arriverà sul mercato non solo con motori elettrici come si era pensato inizialmente ma anche con propulsori termici.